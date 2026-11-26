Trieste
Piantedosi atteso a Trieste per il Comitato sicurezza: riunione alle 12
Il ministro dell’Interno è atteso il 26 novembre in Prefettura. Tra i temi riferiti dalle testate: migranti, piazza Libertà e la manifestazione annunciata per il 5 dicembre.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è atteso giovedì 26 novembre a Trieste per la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata alle 12 in Prefettura dal prefetto Giuseppe Petronzi. La visita e l’orario sono stati riferiti da Il Piccolo e da Telequattro.
Tra gli argomenti indicati dalle testate figurano la situazione migratoria e l’accoglienza, la gestione di piazza Libertà e la manifestazione annunciata nella piazza per il 5 dicembre. Telefriuli riferisce che al Comitato si dovrebbe parlare anche del corteo e della partecipazione di esponenti di centri sociali da altre città.
Piazza Libertà, il provvedimento del Tar
Il confronto è atteso anche dopo che il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sospeso in via cautelare i provvedimenti della Questura che limitavano le attività di assistenza delle associazioni in piazza Libertà. La sospensione è stata riferita da RaiNews TGR Friuli Venezia Giulia, che riporta anche l’invito del tribunale ai ricorrenti a chiedere al Comune uno spazio adeguato per l’assistenza. La discussione nel merito del ricorso è indicata per dicembre.
La sospensione cautelare non equivale a un annullamento definitivo. Le notizie sulla convocazione descrivono i temi attesi, non un ordine del giorno ufficiale. Non risultano ancora decisioni del Comitato.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login