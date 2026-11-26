Il Museo Immersivo Territori è stato inaugurato mercoledì 25 novembre a Villa Vicentini Miniussi, a Ronchi dei Legionari. Nella stessa sede sono stati presentati anche un ufficio di informazione e accoglienza turistica e un goGreen Point. Chi vuole conoscere il Monfalconese trova quindi nello stesso luogo un percorso museale e un punto da cui orientarsi per visitare il territorio.

La villa si trova in piazza dell’Unità 24; il Consorzio Culturale del Monfalconese indica l’accesso da Piazzetta Francesco Giuseppe. Prima di partire è utile verificare con il Consorzio gli orari del museo e dei servizi: quelli riportati più sotto riguardano la mostra temporanea, non necessariamente tutti gli spazi della villa.

Il museo e i nuovi spazi

Secondo la Fondazione Carigo, l’Ecomuseo Territori diventa un’esposizione stabile nel nuovo Museo Immersivo Territori, curato dal Consorzio Culturale del Monfalconese. Il progetto combina tecnologia e valorizzazione del patrimonio materiale degli archivi e di quello immateriale, fatto di storie e testimonianze del Monfalconese. Nella villa trovano posto anche il punto di informazione turistica e un nodo della rete goGreen della Fondazione Carigo.

Mostra: date e orari

La mostra di Antons Feduns è annunciata dal 25 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. La scheda del Consorzio riporta questi orari: lunedì, mercoledì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17; martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13; domenica dalle 14 alle 17. Sono previste aperture straordinarie il 24 e il 31 dicembre, dalle 11 alle 13; la mostra resterà chiusa il 2, 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. La scheda della mostra descrive il percorso e riporta il calendario di apertura.

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