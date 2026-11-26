Dal 30 novembre 2026 le famiglie ammissibili del Friuli-Venezia Giulia potranno presentare domanda per gli assegni di frequenza e i contributi formativi INPS. Il concorso è nazionale e riguarda alcune categorie di figli e orfani degli iscritti alla Gestione Assistenza magistrale, non tutte le famiglie con figli a scuola.

Secondo l’avviso dell’INPS, le richieste potranno essere trasmesse dalle 12 del 30 novembre alle 12 del 30 dicembre 2026 attraverso il Portale prestazioni welfare. Le prestazioni si riferiscono alla frequenza nell’anno scolastico 2025/2026.

Chi può accedere alle due prestazioni

La ricostruzione di Orizzonte Scuola sul concorso indica 85 assegni di frequenza per orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Assistenza magistrale e 170 contributi formativi per figli, orfani ed equiparati con disabilità degli iscritti alla stessa gestione. I numeri riguardano il concorso nazionale.

Per gli assegni di frequenza sono considerati l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado fino alla seconda classe. Per i contributi formativi sono indicati anche scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo.

Secondo la stessa ricostruzione, nei casi individuati dal bando il beneficiario deve essere fiscalmente a carico del richiedente. Non deve inoltre aver ricevuto da un altro ente, per lo stesso anno scolastico e la stessa finalità, un beneficio analogo di importo pari o superiore alla metà di quello messo a concorso.

Le due prestazioni non sono cumulabili per lo stesso beneficiario e lo stesso anno scolastico. Il contributo formativo è inoltre indicato come incompatibile con il beneficio del bando INPS Supermedia 2026.

Importi e fasce ISEE

In base agli importi riportati da Orizzonte Scuola, la somma varia secondo l’ISEE del nucleo familiare del beneficiario e, per i contributi formativi, secondo il percorso frequentato.

Prestazione e percorso ISEE fino a 21.000 euro ISEE oltre 21.000 euro Assegno di frequenza 850 euro 600 euro Contributo formativo dal nido alla seconda classe della secondaria di primo grado 850 euro 600 euro Contributo formativo per scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo 1.000 euro 800 euro

La soglia distingue le fasce di importo indicate: la somma più alta non spetta automaticamente a tutti i beneficiari con disabilità, ma riguarda i percorsi formativi specificati.

Come presentare la domanda e come conta l’ISEE

La richiesta va trasmessa attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Secondo la ricostruzione di Pensioni e Fisco sulle modalità di partecipazione, si accede con SPID, CIE o CNS e, se nel nucleo ci sono più beneficiari, occorre una domanda per ciascuno.

La stessa fonte indica una graduatoria per ISEE crescente, con priorità al beneficiario più giovane in caso di parità. La presentazione della domanda non equivale quindi all’assegnazione automatica dell’aiuto.

Il bando ufficiale INPS identifica il richiedente nell’articolo 1, comma 4. Prima di inviare la domanda è utile verificare lì i requisiti e consultare il Portale prestazioni welfare. La finestra si chiude a mezzogiorno del 30 dicembre, non a fine giornata.

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