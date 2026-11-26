A Trieste sono tornati disponibili 190 posti auto al Molo IV. L’area, usata nei mesi di maggiore attività crocieristica per i passeggeri delle navi, è accessibile dalla bretella di largo Città di Santos. La riapertura e le condizioni di sosta sono state riferite da Trieste Terminal Passeggeri, secondo quanto riportato da Il Piccolo.

Orari e accesso al parcheggio

I posti sono a rotazione e l’area è disponibile 24 ore su 24. Secondo le informazioni riferite dal gestore, nei giorni feriali la sosta è a pagamento dalle 8 alle 20; la domenica e nei giorni festivi è gratuita. Le tariffe non sono indicate.

L’ingresso è dalla bretella di largo Città di Santos: una volta imboccata, si gira a destra seguendo la segnaletica. Il passaggio diretto dal lato del Teatro Miela non è disponibile per il cantiere. Verificate le tariffe e le condizioni sui cartelli all’ingresso prima di lasciare l’auto.

Per quanto tempo si potrà usare il parcheggio

La disponibilità per gli automobilisti è prevista fino a metà maggio 2027, secondo quanto riferito dal gestore al quotidiano. Non è stata indicata una data esatta per il ritorno alla sosta riservata al traffico crocieristico: per un viaggio programmato in primavera, conviene verificare in anticipo se l’accesso sarà ancora aperto.

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