Oltre 50 progetti, più di 30 mostre e un calendario di concerti e festival: il Comune di Pordenone ha presentato il programma preliminare di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 durante la conferenza alla Sala Stampa di Palazzo Chigi, a Roma, il 24 novembre 2026. L’inaugurazione istituzionale è prevista per venerdì 22 gennaio 2027; l’anteprima resta in aggiornamento.

Tra le mostre annunciate ci sono Joan Miró alla Galleria Harry Bertoia, dal 22 gennaio al 30 maggio, e I Simpson al Palazzo del Fumetto, dal 22 maggio al 3 ottobre. Da luglio a settembre il Museo Civico d’Arte ospiterà un’opera di Tiziano; a ottobre il Palazzo del Fumetto proporrà una mostra su Hugo Pratt. Il Comune segnala inoltre oltre 30 esposizioni distribuite durante l’anno: non sono ancora indicati qui i dettagli di accesso e i prezzi.

Tre concerti già annunciati e il calendario dei festival

Per la musica dal vivo, i primi nomi comunicati sono Queens of the Stone Age il 27 giugno, Billy Idol il 29 giugno e Carlos Santana il 17 luglio. Il cartellone comprende anche appuntamenti ricorrenti: Dedica Festival è previsto dal 6 al 13 marzo, Pordenone Docs Fest dal 6 all’11 aprile e Pordenonelegge dal 15 al 19 settembre. Le date sono quelle riportate nell’anteprima del programma e potranno essere integrate con nuovi annunci.

Il calendario include inoltre il Music in Village dal 25 al 29 agosto e Le Giornate del Cinema Muto dal 2 al 9 ottobre. La programmazione non si limita agli spettacoli: il Comune descrive oltre 50 progetti articolati in undici aree, tra cui giovani, scuola, inclusione, impresa, territorio e spazi rigenerati.

Un’anteprima, non ancora il calendario definitivo

Per chi vuole consultare i singoli progetti e le date pubblicate, il documento ufficiale con l’anteprima del programma riunisce le informazioni diffuse finora. Il documento precisa che il calendario è in continuo aggiornamento: perciò l’elenco presentato non va considerato definitivo. I prossimi aggiornamenti dovranno chiarire anche i dettagli pratici delle singole iniziative, compresi accesso e biglietteria.

Quali date segnare per una visita

Chi vuole vedere sia Miró sia i Simpson può programmare la visita tra il 22 e il 30 maggio, quando le due mostre si sovrappongono secondo il calendario annunciato. Sono in due sedi diverse: per orari, eventuali prenotazioni e biglietti conviene consultare le singole schede quando saranno complete. La scheda della retrospettiva di Miró conferma la sede della Galleria Harry Bertoia e le date della mostra.

Per chi viene principalmente per i concerti, i primi due appuntamenti cadono a due giorni di distanza, il 27 e il 29 giugno. A settembre, invece, Pordenonelegge offre un secondo periodo intorno al quale organizzare la visita. La presentazione di Roma rende possibili queste prime scelte, ma non sostituisce le informazioni di servizio dei singoli eventi.

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