L’autoritratto del 1918 di Achille Funi si può vedere al Museo Revoltella di Trieste fino all’11 gennaio 2027. La tela, nuova acquisizione delle collezioni civiche, è esposta al piano terra di Palazzo Brunner, nella sala di fronte al bookshop. Il Museo Revoltella ha inserito nel programma anche un incontro con Nicoletta Colombo, responsabile dell’archivio nazionale di Funi, per il 25 novembre.

Un autoritratto e i legami di Funi con Trieste

L’acquisto è stato sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un contributo destinato alle collezioni civiche. L’allestimento permette di osservare il dipinto accanto a opere che raccontano i rapporti di Funi con altri artisti: dall’autoritratto di Leonor Fini con cappello arancione a quello giovanile di Felicita Frai. Si vedono anche ritratti di Carlo Sbisà, due dipinti di Piero Marussig e un ritratto in bronzo di Funi di Francesco Messina.

Nel percorso si trova poi il ritratto di Leonor Fini dipinto da Funi nel 1930. Tra i pezzi esposti c’è anche una replica in terracotta di un frammento decorativo legato al camino di casa Nordio.

Quando e dove andare

Il Revoltella è in via Armando Diaz 27. Il museo indica gli orari ordinari dalle 10 alle 19, con chiusura il martedì. Per una visita durante le festività conviene controllare le aperture sul sito. La mostra è annunciata fino a lunedì 11 gennaio 2027.

L’immagine di copertina è un’illustrazione editoriale e non riproduce il dipinto. La fotografia dell’autoritratto è nella scheda del museo.

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