A Gorizia la Giunta regionale ha accolto un ordine del giorno del consigliere Diego Bernardis per valutare con il Comune e gli enti competenti un programma integrato di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del Parco e del bosco di Piuma. L’accoglimento è riferito da Bernardis in un comunicato del Consiglio regionale. L’atto chiede di valutare gli interventi: non approva un progetto né fissa un calendario dei lavori.

Tra le richieste c’è anche la valutazione di eventuali risorse aggiuntive nella legge di stabilità regionale per il 2027, compatibilmente con le priorità di bilancio. Il comunicato non annuncia nuovi stanziamenti né indica una data per la riapertura della porzione chiusa del parco.

Il cedimento dell’argine e gli interventi indicati

Secondo Bernardis, il cedimento di una parte del muro di contenimento lungo l’Isonzo ha comportato la chiusura di una porzione del parco e richiede interventi strutturali. Il consigliere riferisce che la Regione ha avviato iniziative tecniche e progettuali per le aree interessate, compreso il ripristino della passerella pedonale in legno nella zona Remuda.

Tra le ulteriori necessità elencate nella nota figurano la manutenzione di staccionate e parapetti, dei percorsi pedonali e delle strutture in legno, oltre alla sistemazione delle aree di sosta, comprese quelle attrezzate per picnic e barbecue. Il comunicato non specifica quali interventi saranno realizzati né con quali risorse o tempi.

Il quadro degli interventi già avviati

Un precedente comunicato del Consiglio regionale riportava che Bernardis, nel maggio 2025, aveva riferito dell’avvio di analisi tecniche e progettuali e del reperimento di risorse finanziarie per la messa in sicurezza. La nota non indicava gli importi. Il nuovo ordine del giorno riguarda la valutazione di un programma complessivo e di possibili risorse aggiuntive per il 2027.

Il prossimo passaggio indicato da Bernardis è proseguire il confronto con il Comune di Gorizia e gli altri enti competenti per individuare priorità e interventi. Non sono precisati il calendario del confronto, i lavori da avviare o i tempi per restituire piena fruibilità alla porzione chiusa.

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