A Udine, il Consiglio comunale esaminerà il 30 novembre il progetto di fattibilità per un parcheggio da 1,8 milioni di euro nell’area dell’ex scalo ferroviario Gervasutta. All’ordine del giorno figurano l’approvazione del progetto in linea tecnica e l’adozione della variante urbanistica: sono passaggi amministrativi, non l’avvio del cantiere.

La seduta è convocata alle 17 in Sala Ajace. L’ordine del giorno è allegato alla convocazione del Consiglio comunale; il punto riguarda il progetto per il parcheggio e la variante numero 48 al Piano regolatore generale.

Cosa cambia con il passaggio in Consiglio

L’esame in aula segue quello in Commissione Territorio e Ambiente, previsto per il 26 novembre. Se il Consiglio approverà gli atti, il progetto e la modifica urbanistica potranno proseguire nel loro iter; la seduta, da sola, non determina quando inizieranno i lavori né quando il parcheggio sarà disponibile.

Le informazioni disponibili non indicano il numero degli stalli o una data di apertura. Perciò, al momento, non è possibile associare al passaggio consiliare cambiamenti immediati per la sosta o la viabilità del quartiere. L’ordine del giorno della commissione identifica il parcheggio come opera 8448. Dal sito del Comune è possibile seguire la diretta della seduta e consultare poi la registrazione.

Da non confondere con l’ex caserma Piave

Nella stessa zona di Udine Sud è già partito un intervento diverso: il recupero dell’ex caserma Piave per un parco pubblico. Il parcheggio all’ex scalo, invece, è ancora all’esame degli organi comunali. Le due opere hanno iter, importi e tempi distinti.

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