Sulla SS 52 Carnica, nel territorio di Socchieve, è in vigore il senso unico alternato tra il km 26+200 e il km 26+350 per i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso. La limitazione, regolata da semaforo o movieri, è prevista dalle 7 del 23 novembre 2026 alle 18 del 26 febbraio 2027, secondo l’ordinanza 288/2026, riepilogata nell’avviso di FVG Strade.

Limiti di velocità e divieto di sorpasso

Nel tratto interessato sono previsti limiti di velocità successivi di 50 e 30 km/h e il divieto di sorpasso in entrambe le direzioni. L’ordinanza dispone inoltre il ricorso ai movieri nelle ore di maggior traffico e in presenza di code rilevanti.

La misura interessa chi percorre la Carnica nel tratto indicato: la circolazione resta possibile, ma a senso unico alternato per la durata prevista dei lavori.

Come organizzarsi se si percorre la Carnica

Non è annunciata una chiusura completa né una deviazione obbligatoria: si passa in una direzione alla volta. Chi ha una coincidenza o un appuntamento può tenere un margine per l’attesa, soprattutto nelle fasce di traffico più intenso. Prima di mettersi in viaggio, il portale Infolavori permette di controllare proroghe e altri cantieri sul percorso.

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