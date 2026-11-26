La mostra “Udine Contemporanea” apre giovedì 26 novembre 2026 al Museo Friulano della Fotografia, nel Castello di Udine, e resterà visitabile fino al 9 maggio 2027. L’inaugurazione e la presentazione del catalogo sono in programma alle 18 nel Salone del Parlamento, seguite dalla visita all’esposizione, come indica il programma del Comune di Udine.

Il percorso riunisce fotografie di Monia Marchionni, che rielabora luoghi e architetture udinesi facendo convivere elementi reali e immaginazione. La città resta riconoscibile, ma nelle opere presenze, colori e gesti ne modificano la percezione. La mostra è curata da Monja Ercoli.

Visita guidata e biglietti

Sabato 28 novembre alle 15 Marchionni ed Ercoli accompagneranno il pubblico in una visita guidata. La visita è gratuita, ma per accedere occorre il biglietto del museo.

Per i Musei del Castello, compreso il Museo Friulano della Fotografia, i Civici Musei di Udine indicano tariffe ordinarie di 10 euro intero e 5 euro ridotto, in vigore dal 1° gennaio 2026. Il museo precisa che le tariffe possono variare in occasione di mostre temporanee: non è specificato se per “Udine Contemporanea” si applichino quelle ordinarie.

La mostra è aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30; il lunedì il museo è chiuso. L’esposizione si svolge nelle sale del Museo Friulano della Fotografia al Castello.

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