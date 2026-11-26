A Udine Sud sono stati consegnati il 25 novembre 2026 i lavori per bonificare l’ex caserma Piave e trasformare l’area in un parco pubblico tra San Paolo e Gervasutta. Il Comune indica una durata prevista di 18 mesi, senza specificare nel comunicato se il conteggio decorra dalla consegna. L’opera comprende anche campi sportivi, nuovi collegamenti ciclabili e un gattile comunale. La nota del Comune sulla consegna del cantiere quantifica in quasi 6,2 milioni di euro il costo complessivo dell’intervento.

Bonifica e demolizioni nella prima fase

Secondo il cronoprogramma descritto dal Comune, i primi sei mesi saranno dedicati alla bonifica: è prevista la rimozione integrale dell’amianto, il risanamento e il confinamento dei suoli contaminati e la protezione della falda acquifera. Seguiranno la demolizione degli edifici e la sistemazione dell’area. Gran parte del materiale non contaminato rimosso sarà riutilizzata sul posto; i residui delle lavorazioni di fonderia presenti nell’area saranno isolati.

I lavori sono affidati a un raggruppamento temporaneo d’imprese formato da I.C.I. Impianti Civili e Industriali e Locapal. La determina comunale di aggiudicazione riporta per l’appalto 2.360.043 euro al netto dell’IVA, pari a 2.596.047,30 euro IVA inclusa, e un quadro economico dell’opera 8112 di 3.586.662,30 euro. Sono valori riferiti agli atti dell’appalto e dell’opera, distinti dal costo complessivo indicato nel comunicato.

Verde, sport e collegamenti tra i quartieri

Il progetto prevede di conservare i grandi alberi esistenti e aggiungere nuove piantumazioni, selezionate anche per la loro resistenza ai cambiamenti climatici, prati e aree pensate per favorire gli insetti impollinatori. La copertura di un tratto del canale, in coordinamento con il Consorzio di bonifica, dovrebbe consentire di creare un’unica area verde accessibile dai quartieri interessati. Per l’irrigazione è previsto il prelievo d’acqua dal canale vicino.

Nel parco sono previsti campi polivalenti per basket, baskin e tennis e, in collaborazione con l’ospedale Gervasutta, un percorso cardiologico per attività motoria controllata, prevenzione cardiovascolare e riabilitazione. Il progetto include illuminazione a LED e videosorveglianza. Saranno predisposte le reti per fontanelle e, in futuro, per eventuali servizi igienici e punti di ristoro: il comunicato non ne annuncia la realizzazione immediata.

I percorsi ciclabili dovrebbero collegare l’area a via Marsala, via Lumignacco e alla pista di via Calatafimi. Sono previsti 93 posti auto. Accanto al parco sorgerà inoltre un gattile comunale con ambulatori veterinari, spazi interni ed esterni per gli animali e un’area per le adozioni.

«Con la consegna dei lavori chiudiamo una ferita aperta da quarant’anni nel cuore di Udine Sud», ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e al Verde pubblico Ivano Marchiol. Per l’apertura del parco e per eventuali aggiornamenti sugli impatti del cantiere, il comunicato non fornisce date o indicazioni ulteriori.

Un progetto distinto dal parcheggio dell’ex scalo

Il parco non va confuso con il parcheggio proposto nell’ex scalo ferroviario Gervasutta. Il primo è un cantiere già consegnato; per il secondo il Comune sta ancora esaminando gli atti tecnici e urbanistici.

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