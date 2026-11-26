Il Comune di Udine amplia le attività dei Punti di Facilitazione Digitale: gli sportelli offriranno orientamento sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale e sul riconoscimento delle notizie false. Il servizio è gratuito e su appuntamento nelle biblioteche Laipacco-San Gottardo, Cormôr San Rocco e Udine Sud, oltre che nella sede dell’Anagrafe. L’annuncio è stato diffuso il 25 novembre.

I facilitatori possono inoltre aiutare a installare e attivare l’app regionale QRfvg Carburanti. La tessera magnetica si potrà usare fino al 31 dicembre 2026, se funzionante e nei distributori dotati di lettore; dal 1° gennaio 2027 sarà necessario il QR-code digitale, disponibile tramite app o in versione stampabile, secondo le indicazioni della Regione FVG.

Dove si trovano gli sportelli e come prenotare

Le sedi sono la Biblioteca Laipacco-San Gottardo, in viale Forze Armate 4; la Biblioteca Cormôr San Rocco, in via Vincenzo Joppi 68; la Biblioteca Udine Sud, in via Pradamano 21; e l’Anagrafe, in via Beato Odorico da Pordenone 1. L’accesso è su appuntamento: si può prenotare online o contattare una delle sedi. La scheda comunale del servizio riporta contatti e modalità aggiornate e indica che il progetto è attivo fino alla fine del 2026.

Accessi e attività del servizio

Gli sportelli sono gestiti dall’associazione MEC (Media Educazione Comunità) su incarico del Comune. Nella relazione riferita al periodo luglio-ottobre 2026, l’amministrazione registra 554 accessi e oltre 608 ore di facilitazione. Le persone accolte sono state 440, 57 delle quali sono tornate più volte. Oltre il 52% aveva più di 65 anni: 171 persone tra i 65 e i 79 anni e 61 con almeno 80 anni.

Il servizio è organizzato su quattro sedi per 40 ore settimanali: 26 all’Anagrafe e 14 nelle biblioteche. Secondo il Comune, i quattro facilitatori hanno seguito moduli specifici sull’intelligenza artificiale e possono fornire orientamento anche sulla sicurezza dei dati personali e sui contenuti sintetici.

Il supporto sull’intelligenza artificiale

L’amministrazione presenta l’attività su IA e notizie false come un’estensione del servizio di facilitazione digitale. Il Comune definisce Udine il primo Comune del Friuli-Venezia Giulia ad aver inserito ufficialmente questo supporto tra le attività dei propri sportelli; la rivendicazione non è accompagnata da un confronto indipendente con gli altri Comuni regionali.

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