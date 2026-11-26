A Lignano Sabbiadoro è stato pubblicato il 25 novembre 2026 l’esito della gara per ripristinare il pontile e la linea elettrica del Faro Rosso, nell’area demaniale davanti a piazza Gregorutti. La scheda dell’esito indicizzata nel portale di gare riporta un’aggiudicazione di 1.720.866 euro a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. e Bonotto Srl. I dati sono riportati nella scheda dell’esito della gara, che indica la pubblicazione su ANAC.

Il Comune aveva approvato la proposta di aggiudicazione con una determina del 4 novembre, secondo i metadati pubblici dell’atto. L’esito è consultabile anche a partire dall’avviso ANAC della procedura, identificata dal CIG BCF38009D3.

Quando partiranno i lavori

L’aggiudicazione non indica da sola la data di apertura del cantiere. La scheda rimanda ai documenti di gara per la durata del contratto e non riporta un calendario operativo né informazioni su eventuali limitazioni di accesso all’area.

Un vincolo ambientale è già indicato nella valutazione regionale del progetto: per evitare interferenze con la nidificazione dell’avifauna, è stato previsto un periodo di sospensione dei lavori di demolizione e ricostruzione dal 15 marzo al 31 agosto, con possibili deroghe limitate soltanto se necessarie a concludere l’intervento in un’unica soluzione. Il provvedimento non stabilisce, però, quando inizierà il cantiere: il calendario e le eventuali ricadute sull’accesso alla zona dipenderanno dai successivi passaggi operativi e dalle comunicazioni del Comune.

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