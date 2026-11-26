Dal 26 novembre 2026 è in vigore il nuovo ordinamento della professione forense. Vale in tutta Italia, anche per avvocati, praticanti e assistiti in Friuli-Venezia Giulia: disciplina, fra l’altro, i compensi e il conferimento degli incarichi. Per l’accesso alla professione il passaggio è graduale.

Il decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 riordina la disciplina precedente: non tutte le disposizioni introducono obblighi per la prima volta. Per i tirocini occorre considerare la data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal decreto; le nuove regole sull’esame si applicano dalla sessione prevista per il 2027.

Compenso scritto e costi distinti

Il decreto prevede che il compenso sia concordato per iscritto al conferimento dell’incarico e sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione. L’incarico può anche essere svolto gratuitamente.

L’avvocato deve informare il cliente della complessità dell’incarico e comunicare per iscritto a chi lo conferisce il costo prevedibile, distinguendo oneri, spese e compenso professionale. La distinzione permette di capire quali componenti concorrono alla spesa prevista.

L’accordo sul compenso è libero, fatti salvi i casi soggetti alla disciplina dell’equo compenso. Può, per esempio, essere commisurato al tempo, alle singole fasi o al valore dell’affare. Il decreto ammette anche compensi legati agli obiettivi, nel rispetto dei limiti di legge e della proporzione rispetto all’attività svolta; vieta invece patti che attribuiscano all’avvocato, come compenso, una quota del bene oggetto della prestazione o della pretesa oggetto della lite.

Se il compenso non è determinato per iscritto o manca un accordo, si applicano i parametri ministeriali, cioè i criteri previsti per calcolarlo. I parametri operano anche, tra l’altro, quando il compenso è liquidato dal giudice. Il decreto ne prevede l’adozione ogni due anni; fino ai nuovi decreti attuativi restano in vigore quelli corrispondenti della disciplina precedente.

Chi conferisce l’incarico e quali attività sono riservate

Di norma è l’assistito a conferire l’incarico. Può farlo anche un terzo, ma l’avvocato può accettarlo solo dopo averne informato la persona assistita e aver ottenuto il suo consenso. L’attività deve essere svolta nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza compromettere l’indipendenza professionale.

Il decreto riserva agli avvocati, salvo i casi previsti dalla legge, assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

Fuori dal processo, la riserva riguarda la consulenza e l’assistenza legale svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato quando sono connesse all’attività giurisdizionale. Restano salve le competenze che la legge attribuisce ad altre professioni regolamentate: non ogni attività con contenuto giuridico diventa quindi esclusiva degli avvocati. Questa parte riprende in larga misura la disciplina precedente, come emerge dal confronto della Camera sullo schema di riforma.

Pratica ed esame: il calendario della transizione

Le disposizioni del titolo dedicato all’accesso si applicheranno ai tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore dei regolamenti indicati dal decreto. Per quelli iniziati prima continuerà ad applicarsi la legge n. 247 del 2012.

Il nuovo ordinamento prevede un tirocinio continuativo di 18 mesi, con possibilità di svolgerlo anche secondo le modalità alternative indicate dalla legge. Dopo sei mesi dall’iscrizione nel registro, il praticante laureato può essere abilitato a sostituire l’avvocato presso cui svolge la pratica, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nei limiti stabiliti dal decreto. Queste previsioni vanno lette insieme alla disciplina transitoria sul tirocinio.

Per l’esame di Stato, le nuove disposizioni si applicano dalla sessione prevista per il 2027. Sono previste due prove scritte, un parere motivato e un atto giudiziario, e una prova orale. Gli scritti si svolgono in presenza mediante videoscrittura, secondo le modalità informatiche da stabilire con decreto. I candidati dovranno attendere le disposizioni operative e il bando della sessione per conoscere le modalità concrete di partecipazione.

Le regole che attendono l’attuazione

La gradualità riguarda anche il procedimento disciplinare. Salvo le eccezioni previste dal decreto, le disposizioni individuate dalla norma transitoria si applicheranno ai procedimenti arrivati ai consigli distrettuali di disciplina dopo l’entrata in vigore del relativo regolamento e a quelli pendenti nei quali, a quella data, non sia stato approvato il capo di incolpazione. Per gli altri procedimenti resta applicabile la disciplina precedente.

I prossimi passaggi riguardano l’adozione dei regolamenti per tirocinio e disciplina, dei decreti attuativi e delle disposizioni per la sessione d’esame 2027. Nel frattempo restano in vigore i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge del 2012.

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