Chi rientra dall’estero per lavorare anche in Friuli-Venezia Giulia e ha indicato per errore il regime forfettario all’apertura della partita IVA può scegliere il regime ordinario se non ha ancora avviato l’attività. È il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 228 del 24 novembre 2026, riprodotta da TeleConsul: la scelta può permettere di fruire dell’agevolazione per i lavoratori impatriati, purché siano rispettati i requisiti previsti.

Il chiarimento riguarda una disciplina nazionale già esistente: non introduce un nuovo incentivo né una procedura specifica per il Friuli-Venezia Giulia. La possibilità va valutata alla luce delle operazioni effettivamente compiute e della posizione fiscale individuale.

Conta l’inizio effettivo dell’attività

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda una persona residente in Svizzera, iscritta all’AIRE e intenzionata a trasferire la residenza in Italia. Aveva aperto la partita IVA indicando il forfettario, ma al momento dell’interpello non aveva ancora avviato l’attività di lavoro autonomo.

L’apertura della partita IVA, da sola, non equivale all’inizio effettivo dell’attività. Nel caso esaminato, in assenza di operazioni e fatture, l’indicazione errata del forfettario non impedisce quindi la scelta del regime ordinario.

A manifestare la scelta è il comportamento concludente: l’applicazione concreta delle regole del regime adottato. L’Agenzia richiama le fatture assoggettate al regime IVA ordinario, i relativi adempimenti e la corretta tenuta della contabilità, anche semplificata.

La risposta si basa sui fatti dichiarati dal contribuente. Non stabilisce che basti non aver emesso fatture se sono già state effettuate altre operazioni, né riconosce automaticamente il diritto all’agevolazione.

Perché forfettario e agevolazione non si sommano sullo stesso reddito

Il forfettario determina il reddito con criteri forfettari e prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Il regime impatriati agisce invece sul reddito che concorre alla tassazione ordinaria: per questo il reddito prodotto in forfettario non può beneficiare contemporaneamente della riduzione prevista per gli impatriati.

La scelta non si riduce al confronto tra due percentuali. Cambiano anche le modalità di determinazione del reddito e gli adempimenti IVA e contabili; la soluzione più favorevole dipende dalle circostanze individuali.

I requisiti per il regime impatriati

Nel regime richiamato dalla risposta, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 prevede, alle condizioni di legge, che il reddito agevolabile prodotto in Italia concorra al reddito complessivo per il 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro. È una riduzione della base imponibile, non un’imposta fissa del 50%.

Tra le condizioni figurano la residenza fiscale all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, con periodi più lunghi in alcune situazioni legate allo stesso soggetto o gruppo, e lo svolgimento dell’attività in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Sono richiesti inoltre requisiti di elevata qualificazione o specializzazione oppure lo svolgimento di attività di ricerca, anche applicata, nelle tecnologie di intelligenza artificiale.

La disciplina richiede anche un impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia: se non viene mantenuta per almeno quattro anni, i benefici sono recuperati con gli interessi. La risposta precisa che la presenza dei requisiti non era oggetto dell’interpello e resta soggetta ai controlli dell’amministrazione.

Dalla scelta alla dichiarazione

Nella parte conclusiva della risposta, l’Agenzia indica la compilazione del quadro RE del modello Redditi persone fisiche con il codice 8 oppure, quando ricorrono anche le condizioni per la maggiore agevolazione, 9, secondo le istruzioni del modello applicabile.

Oltre ai requisiti per gli impatriati, occorre considerare gli adempimenti connessi alla scelta fiscale. In generale, per chi possiede i requisiti del forfettario ma opta per l’applicazione ordinaria dell’IVA e delle imposte sui redditi, la scelta va comunicata nella prima dichiarazione annuale attraverso il quadro VO. Gli obblighi concreti e il modello da utilizzare dipendono dalla situazione individuale e dal periodo d’imposta interessato.

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