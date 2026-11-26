Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla SS 13, vicino al ponte Peraria, tra Resiutta e Chiusaforte. È stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Udine in codice rosso. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, secondo quanto riferisce il resoconto dell’intervento.

L’incidente e i soccorsi

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2026. Il resoconto del Messaggero Veneto colloca l’intervento intorno alle 13.30 e indica il ponte Peraria come riferimento per il luogo dell’incidente.

Secondo le ricostruzioni riportate, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto; le circostanze e il punto preciso dell’impatto non sono chiariti. Un medico di passaggio gli ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso attivato dalla centrale Sores, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i Carabinieri. ANSA riferisce anche la presenza dei tecnici di FVG Strade per la bonifica della carreggiata.

Al momento del trasferimento il 76enne era in condizioni critiche. Non risultano aggiornamenti successivi sulle sue condizioni né informazioni confermate su eventuali chiusure o rallentamenti della SS 13.

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