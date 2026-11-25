È aperto dalle 9 di mercoledì 25 novembre il bando regionale per il refitting o la demolizione di unità da diporto, al quale possono partecipare anche persone e soggetti con sede a Grado. Il contributo copre fino al 75% delle spese ammissibili, entro massimali legati alla lunghezza dell’imbarcazione. La dotazione per il 2026 è di 1,5 milioni di euro.

La domanda va presentata online tramite Istanze On Line entro le 16 del 29 gennaio 2027. La procedura è a sportello: le richieste sono istruite in ordine cronologico e finanziate fino a esaurimento delle risorse. Requisiti e modalità sono stabiliti nel testo integrale del bando regionale; la sezione di Grado della Lega Navale Italiana ha segnalato l’apertura delle domande.

Chi può fare domanda e quali barche sono ammesse

La misura riguarda persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia e imprese, associazioni e altri soggetti con sede legale o unità operativa nella regione. Per chiedere il bonus, il proprietario deve esserlo da almeno due anni alla data della domanda; l’imbarcazione deve avere più di vent’anni. Sono escluse le moto d’acqua, le unità a controllo remoto e quelle a remi.

Ogni richiedente può presentare una domanda per una sola unità. I Comuni del Friuli Venezia Giulia possono invece chiedere il contributo per demolire una o più unità abbandonate, comprese quelle a remi o con meno di vent’anni; in questo caso il bonus può coprire l’intera spesa di recupero e demolizione.

Percentuale e massimali del contributo

Il 75% è la percentuale massima della spesa riconosciuta: non significa che il contributo copra sempre quella quota, né che l’intervento sia finanziato senza limiti. Per i richiedenti diversi dai Comuni sono previsti massimali distinti per refitting e demolizione.

Intervento Massimale previsto Refitting 3.000 euro fino a 5 metri; 500 euro in più per ogni metro ulteriore, fino a 15.000 euro Demolizione 2.500 euro fino a 10 metri; 250 euro in più per ogni metro ulteriore, fino a 8.000 euro

Per le frazioni di metro oltre le soglie indicate, il massimale cresce in proporzione. La spesa ammessa, al netto di altri contributi, deve essere almeno di 500 euro; la parte non coperta resta a carico del beneficiario.

Spese ammesse e principali esclusioni

Possono essere rendicontate le spese sostenute e pagate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La domanda si presenta dopo aver completato l’intervento o la demolizione e aver pagato le spese.

Per il refitting il bando ammette, tra le altre, manutenzioni straordinarie di motore e scafo, falegnameria nautica, trattamenti antiosmosi, lavori su impianti elettrici, idraulici e meccanici, ripristino o sostituzione di vele e attrezzature di bordo. Sono incluse alcune spese per migliorare sicurezza, accessibilità e inclusività. L’elenco del bando è tassativo: la manutenzione ordinaria, l’alaggio e il rimessaggio, l’acquisto di un nuovo motore e la sostituzione delle batterie, per esempio, non sono ammissibili. Se i lavori sono svolti in autonomia, sono riconoscibili solo materiali e componenti; non gli attrezzi acquistati per installarli. L’IVA è ammessa soltanto se costituisce un costo effettivo non recuperabile.

Invio, documenti e assistenza

La domanda si compila sul portale regionale Istanze On Line e va convalidata entro la scadenza: per le richieste inviate fa fede data e ora della convalida. L’accesso richiede credenziali digitali; è obbligatorio indicare una PEC per le comunicazioni. In caso di comproprietà serve la procura degli altri proprietari.

Alla domanda vanno allegati il riepilogo delle spese e i documenti che attestano proprietà e caratteristiche dell’unità. Per il refitting sono richiesti inoltre fatture o ricevute e prove dei pagamenti tracciabili; per la demolizione occorre documentazione che certifichi la cancellazione o l’intervento dell’impresa autorizzata e il corretto smaltimento, secondo il tipo di imbarcazione. Il bando specifica gli allegati richiesti nei diversi casi.

Per chiarimenti sul contributo è possibile scrivere alla Regione all’indirizzo nautica@regione.fvg.it. Per assistenza tecnica nella compilazione online, la pagina regionale indica il Service Desk Insiel al numero 800 098 788, selezione 4 e poi 2.

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