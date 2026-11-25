A Udine cambiano gli orari di due treni del mattino sulla linea Venezia-Udine-Trieste: le variazioni sono previste dal 24 novembre all’11 dicembre 2026 e dipendono da lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Venezia Mestre. Il dettaglio è nell’avviso di infomobilità di RFI.

Le fermate e gli orari a Udine

Le variazioni riguardano il Regionale Veloce 3600 e il Regionale 16754. Per entrambi l’avviso indica gli orari modificati fino all’11 dicembre:

Treno Partenza da Venezia Santa Lucia Fermata a Udine Regionale Veloce 3600 5:18 Arrivo 7:01; partenza 7:04 Regionale 16754 5:22 Arrivo 7:36; partenza 7:40

Per consultare l’avviso completo, comprese le altre fermate, è disponibile il documento di Trenitalia sulle modifiche alla circolazione. La compagnia indica che i propri canali di vendita sono aggiornati e rimanda ai canali digitali, alle biglietterie e al personale di assistenza per informazioni e aggiornamenti prima del viaggio.

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