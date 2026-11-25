Udine
Udine, nuovi orari per due treni del mattino fino all’11 dicembre
Per i lavori nella stazione di Venezia Mestre cambiano gli orari del Regionale Veloce 3600 e del Regionale 16754. Ecco le fermate e gli orari a Udine.
A Udine cambiano gli orari di due treni del mattino sulla linea Venezia-Udine-Trieste: le variazioni sono previste dal 24 novembre all’11 dicembre 2026 e dipendono da lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Venezia Mestre. Il dettaglio è nell’avviso di infomobilità di RFI.
Le fermate e gli orari a Udine
Le variazioni riguardano il Regionale Veloce 3600 e il Regionale 16754. Per entrambi l’avviso indica gli orari modificati fino all’11 dicembre:
|Treno
|Partenza da Venezia Santa Lucia
|Fermata a Udine
|Regionale Veloce 3600
|5:18
|Arrivo 7:01; partenza 7:04
|Regionale 16754
|5:22
|Arrivo 7:36; partenza 7:40
Per consultare l’avviso completo, comprese le altre fermate, è disponibile il documento di Trenitalia sulle modifiche alla circolazione. La compagnia indica che i propri canali di vendita sono aggiornati e rimanda ai canali digitali, alle biglietterie e al personale di assistenza per informazioni e aggiornamenti prima del viaggio.
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