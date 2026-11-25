A Tolmezzo, il consigliere comunale Marco Craighero chiede di sospendere il riassetto della continuità assistenziale in Carnia, previsto dal 1° dicembre 2026. Il piano ASUFC indica l’accorpamento della sede di Paluzza a Tolmezzo e di quella di Forni di Sopra ad Ampezzo. Per Paularo l’Azienda ha annunciato il mantenimento dell’attuale presidio per sei mesi, compatibilmente con la disponibilità dei medici.

Il riassetto è previsto dal decreto ASUFC n. 1017 del 29 ottobre 2026. La ricostruzione delle chiusure e degli accorpamenti è riportata anche in un’interrogazione presentata in Consiglio regionale. Le nuove modalità nelle singole sedi, tuttavia, non sono dettagliate nei materiali disponibili.

La Regione valuta il mantenimento delle sedi

In Consiglio regionale, l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha riferito che ASUFC sta lavorando con i sindaci per individuare soluzioni che mantengano servizi di prossimità anche oltre quanto previsto dal decreto. Ha aggiunto che sarà valutata la possibilità di conservare i servizi nelle sedi attuali, con fasce orarie rimodulate e monitoraggio delle chiamate e degli accessi tramite il 116117. Si tratta di una possibilità da valutare, non dell’annuncio di una modifica già decisa: la Regione ha detto che seguirà l’attuazione del riassetto e l’accessibilità dei servizi nelle comunità montane.

Nel nuovo modello annunciato da ASUFC, la presenza medica notturna e festiva resta garantita al Punto salute di Ampezzo. Per Paularo, invece, l’Azienda ha indicato una proroga iniziale di sei mesi, subordinata alla disponibilità dei professionisti.

Le contestazioni di Craighero

Nelle dichiarazioni riportate da Marco Craighero sugli accorpamenti in Carnia, il consigliere sostiene che concentrare i servizi possa penalizzare chi vive nelle valli, per le distanze e le condizioni della viabilità. Chiede di «sospendere il decreto in Carnia» e mantenere i punti esistenti. Tra le altre richieste cita la presenza di un infermiere durante la notte in tutte le case di riposo. Riferisce inoltre di aver presentato nelle settimane precedenti un’interpellanza urgente al sindaco di Tolmezzo, non ancora discussa al momento delle sue dichiarazioni.

Come si accede al servizio

ASUFC indica il numero 116117 per contattare la continuità assistenziale. La chiamata viene inoltrata al medico presente nella sede più vicina; il professionista ricontatta l’assistito e valuta se la presa in carico debba avvenire in ambulatorio o al domicilio.

Resta da definire come saranno organizzati i turni e la copertura medica nelle singole sedi con l’avvio del modello, e se la valutazione annunciata dalla Regione porterà a mantenere servizi nei presidi attuali con orari rimodulati.

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