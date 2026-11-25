Il contratto per l’acquisizione dell’area in via dell’Asilo 9 a Cordenons sarebbe stato firmato la mattina del 25 novembre, secondo quanto riferisce Canale77. La delibera comunale identifica il terreno con il foglio catastale 25, mappale 535: l’atto riguarda quindi quell’area, non l’intero complesso dell’ex asilo. Il Comune ha indicato per il lotto un progetto futuro di co-housing per anziani autosufficienti; non si tratta di un servizio già attivo.

Il progetto approvato dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato il 21 ottobre l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di proprietà parrocchiale, finalizzandola a un progetto di co-housing o senior housing. La delibera del Consiglio comunale allega un’ipotesi progettuale che comprende 15 alloggi, distribuiti su tre piani, e spazi comuni. Sono indicazioni di progetto, non la descrizione di un intervento già realizzato o di un cantiere avviato.

Le determine comunali del 10 novembre riguardano l’impegno di spesa per l’acquisto e gli oneri della compravendita. Questi atti documentano passaggi amministrativi precedenti, ma non confermano autonomamente la firma del contratto riferita da Canale77.

Firma riferita, tempi ancora da definire

La firma del 25 novembre resta attribuita alla ricostruzione di Canale77: tra i documenti consultati non compare una conferma comunale del rogito. La delibera definisce la finalità dell’acquisizione e presenta un’ipotesi di utilizzo dell’area, ma non stabilisce tempi di realizzazione, costi complessivi o modalità di accesso agli alloggi. Il passaggio riferito dalla testata riguarda dunque il contratto; la progettazione e l’attuazione del co-housing restano fasi distinte.

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