La I Commissione integrata del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza emendamenti alla manovra 2027 che prevedono 5 milioni di euro per il credito alle imprese e il caro energia in Friuli-Venezia Giulia. Due milioni sono destinati al sostegno delle microimprese; altri 3 milioni, provenienti da economie di precedenti misure per l’emergenza Covid, a garanzie e contributi per le aziende colpite dall’aumento dei prezzi energetici. Le misure non sono ancora richiedibili: gli annunci non indicano procedure e scadenze.

Il resoconto del Consiglio regionale sugli emendamenti esaminati il 24 novembre precisa che la dotazione per il microcredito comprende finanziamenti agevolati fino a 20mila euro e contributi integrativi per gli oneri finanziari legati agli investimenti. La definizione indicata per le microimprese comprende attività con meno di dieci occupati e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. Il sostegno è previsto tramite Confidi e FVG Plus.

Intervento Risorse previste Destinazione Microcredito 2 milioni di euro 1,85 milioni per finanziamenti agevolati; 150mila euro per contributi integrativi sugli oneri finanziari degli investimenti. Caro energia 3 milioni di euro Garanzie e contributi integrativi per l’accesso al credito delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi energetici.

Per il secondo intervento si tratta di economie riutilizzate da precedenti misure contro l’emergenza Covid. L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha annunciato che le risorse saranno gestite attraverso i Confidi. Il resoconto consiliare colloca questo stanziamento nell’ambito della legge collegata; la misura per il microcredito è invece indicata tra gli interventi della legge di Stabilità.

Procedure e passaggio in Aula

Il voto in Commissione non conclude l’iter della manovra. Bini ha inoltre riferito che in Aula sarà presentato un ulteriore emendamento per rendere più flessibile l’utilizzo delle risorse gestite da FVG Plus per il microcredito. In base al calendario dei lavori del Consiglio regionale, l’esame della legge di Stabilità è programmato dal 4 dicembre e poi dal 9 all’11 dicembre 2026.

Negli atti e negli annunci consultati non sono ancora specificati i requisiti completi, le modalità di accesso e le scadenze per le domande. Le imprese dovranno quindi attendere la conclusione dell’iter e la definizione delle procedure prima di poter verificare come accedere ai sostegni.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook