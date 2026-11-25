Regione FVG
Medici di assistenza primaria in FVG, scadute le candidature
È scaduto il 24 novembre il termine per candidarsi agli incarichi vacanti di assistenza primaria in Friuli Venezia Giulia. Le domande erano riservate ai medici con i requisiti previsti e andavano inviate via PEC.
È scaduto alle 24 del 24 novembre 2026 il termine per candidarsi agli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria in Friuli Venezia Giulia. L’avviso regionale riguardava i medici in possesso dei requisiti previsti e disponeva l’invio della domanda tramite PEC personale. Il provvedimento e l’avviso pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale specificano modalità di partecipazione, ambiti disponibili e tipologie di candidatura.
Il termine era perentorio: l’avviso prevede l’esclusione delle domande pervenute oltre la scadenza. La procedura riguarda l’assegnazione di incarichi ai medici, non la scelta o il cambio del medico da parte dei cittadini.
Graduatorie e convocazioni
Conclusa la raccolta delle domande, la procedura prevede la formazione e la pubblicazione delle graduatorie, seguite dalle convocazioni e dall’assegnazione degli incarichi. La Regione indica che l’avviso di convocazione accompagna la pubblicazione delle graduatorie e comunica data, orario e sede dell’incontro.
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