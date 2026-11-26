La missione Bridge2Growth a New York si è chiusa con oltre 140 incontri d’affari e manifestazioni d’interesse da parte di operatori statunitensi per otto PMI e start-up innovative, una delle quali del territorio udinese. Il bilancio, riferito da Promos Italia, non specifica investimenti raccolti, contratti conclusi o ricadute occupazionali. I risultati sono riportati nel resoconto della missione.

Due giornate di incontri negli Stati Uniti

La missione si è svolta il 23 e 24 novembre 2026. Bridge2Growth è stata promossa da Promos Italia su iniziativa della Camera di commercio Pordenone-Udine, con il supporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e la collaborazione dell’ufficio di New York di ICE Agenzia. La presentazione di Promos Italia descriveva il progetto come un percorso di preparazione, coaching e pitching per mettere in contatto le imprese selezionate con investitori statunitensi.

Le aziende provenivano dai territori di Udine, Milano e Monza Brianza e operavano nei settori aerospaziale, sanitario, digitale, immobiliare tecnologico, design e manifattura. La delegazione ha incontrato investitori, aziende, università e istituzioni statunitensi. Tra i temi affrontati figuravano la tutela della proprietà intellettuale, la costituzione di società negli Stati Uniti e gli strumenti finanziari di Simest.

Il bilancio non indica accordi o investimenti conclusi

Gli oltre 140 incontri e le manifestazioni d’interesse descrivono i contatti avviati durante la missione, ma il resoconto non quantifica eventuali operazioni concluse. Non sono indicati importi, contratti firmati o posti di lavoro generati; non viene inoltre specificato il nome dell’impresa udinese partecipante.

Il presidente di Promos Italia e della Camera di commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, ha collegato l’internazionalizzazione all’accesso a capitali, competenze, tecnologie e partnership industriali. Ha annunciato l’intenzione di sviluppare nel 2027 un programma più strutturato, valorizzando la collaborazione tra sistema camerale, ICE Agenzia e reti internazionali di supporto alle imprese. Nel bilancio non sono indicati calendario, risorse o modalità operative della nuova iniziativa.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook