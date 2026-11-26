Giovedì 26 novembre 2026, dalle 8 alle 16, è programmata un’interruzione dell’energia elettrica in diversi civici del centro di Tolmezzo per lavori sugli impianti. Il disservizio riguarda i clienti alimentati in bassa tensione: l’elenco completo degli indirizzi è riportato nell’avviso del Comune con i comunicati di E-distribuzione.

Vie e numeri civici interessati

L’avviso specifica i civici coinvolti, quindi l’interruzione non riguarda necessariamente tutti gli edifici delle vie elencate.

Via Linussio J. : 1-3, 7-11, 15, 5a, 2, 6-8, 4a, 6a, sn.

: 1-3, 7-11, 15, 5a, 2, 6-8, 4a, 6a, sn. Via Lequio C. : 1, 5-7, 11, 15, 3a, 3b, 5a, 2, 2e, sn.

: 1, 5-7, 11, 15, 3a, 3b, 5a, 2, 2e, sn. Piazza XX Settembre : 5-9, 4-6, 10, 10a, sn.

: 5-9, 4-6, 10, 10a, sn. Via del Tintore : 1-3, 7-9, 2, 8, sn.

: 1-3, 7-9, 2, 8, sn. Via Del Din R. : 1-9, 5a, 9a, sn; via Podgora : 3-5, 2-4.

: 1-9, 5a, 9a, sn; : 3-5, 2-4. Via Battisti C. : 1, 2, 2a, sn; via Spalto : 7, 11-17, sn.

: 1, 2, 2a, sn; : 7, 11-17, sn. Via Della Torre R. : 7-9; via Cavour C. : 14a, sn.

: 7-9; : 14a, sn. Piazza Centa : 13, 2, sn; piazza Mazzini G. : 14.

: 13, 2, sn; : 14. Via del Duomo : 9; via Oscura : sn; via Roma : 29.

: 9; : sn; : 29. Via della Vittoria : 11-15, 15a-15g, 18a, sn; 1-9, 7/a, 7c, 2, 6-18, 8a, 16a, sn.

: 11-15, 15a-15g, 18a, sn; 1-9, 7/a, 7c, 2, 6-18, 8a, 16a, sn. Via Tarvisio : 9, 12, 18-20, 2-6.

: 9, 12, 18-20, 2-6. Via Matteotti G. : 16b; 1, 7-9, 13-19, 1a, 1b, 9a, 13b, 17b, 19a-19c, 2-24, 28, 2a, 2c, 2d, 8a, 12a, 14a, 16a, 28a, 28/b, sn.

: 16b; 1, 7-9, 13-19, 1a, 1b, 9a, 13b, 17b, 19a-19c, 2-24, 28, 2a, 2c, 2d, 8a, 12a, 14a, 16a, 28a, 28/b, sn. Piazza Garibaldi G. : 1-3, 9-13, 2-4, 8-12, 2a, 2b, sn.

: 1-3, 9-13, 2-4, 8-12, 2a, 2b, sn. Via Officina Elettrica : 1-5, 5a, 2-8, sn; via Lavatoio : 3, 7-9, 7a, 4, 50, sn.

: 1-5, 5a, 2-8, sn; : 3, 7-9, 7a, 4, 50, sn. Via Ermacora Q.: 2, cott.

Informazioni e precauzioni

Durante i lavori la fornitura potrebbe essere momentaneamente riattivata: E-distribuzione invita a non usare gli ascensori e a non compiere imprudenze. Per informazioni sui lavori o sulle interruzioni è possibile consultare il sito di E-distribuzione, usare la relativa app o inviare un SMS al 320 2041500 indicando il codice POD riportato in bolletta. Per segnalare un guasto è disponibile il numero verde 803 500.

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