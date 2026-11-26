Tolmezzo
Tolmezzo, interruzione elettrica il 26 novembre: vie e civici coinvolti
Giovedì 26 novembre, dalle 8 alle 16, E-distribuzione interrompe la fornitura per lavori sulla rete. L’avviso elenca i civici interessati e raccomanda di non usare gli ascensori durante i lavori.
Giovedì 26 novembre 2026, dalle 8 alle 16, è programmata un’interruzione dell’energia elettrica in diversi civici del centro di Tolmezzo per lavori sugli impianti. Il disservizio riguarda i clienti alimentati in bassa tensione: l’elenco completo degli indirizzi è riportato nell’avviso del Comune con i comunicati di E-distribuzione.
Vie e numeri civici interessati
L’avviso specifica i civici coinvolti, quindi l’interruzione non riguarda necessariamente tutti gli edifici delle vie elencate.
- Via Linussio J.: 1-3, 7-11, 15, 5a, 2, 6-8, 4a, 6a, sn.
- Via Lequio C.: 1, 5-7, 11, 15, 3a, 3b, 5a, 2, 2e, sn.
- Piazza XX Settembre: 5-9, 4-6, 10, 10a, sn.
- Via del Tintore: 1-3, 7-9, 2, 8, sn.
- Via Del Din R.: 1-9, 5a, 9a, sn; via Podgora: 3-5, 2-4.
- Via Battisti C.: 1, 2, 2a, sn; via Spalto: 7, 11-17, sn.
- Via Della Torre R.: 7-9; via Cavour C.: 14a, sn.
- Piazza Centa: 13, 2, sn; piazza Mazzini G.: 14.
- Via del Duomo: 9; via Oscura: sn; via Roma: 29.
- Via della Vittoria: 11-15, 15a-15g, 18a, sn; 1-9, 7/a, 7c, 2, 6-18, 8a, 16a, sn.
- Via Tarvisio: 9, 12, 18-20, 2-6.
- Via Matteotti G.: 16b; 1, 7-9, 13-19, 1a, 1b, 9a, 13b, 17b, 19a-19c, 2-24, 28, 2a, 2c, 2d, 8a, 12a, 14a, 16a, 28a, 28/b, sn.
- Piazza Garibaldi G.: 1-3, 9-13, 2-4, 8-12, 2a, 2b, sn.
- Via Officina Elettrica: 1-5, 5a, 2-8, sn; via Lavatoio: 3, 7-9, 7a, 4, 50, sn.
- Via Ermacora Q.: 2, cott.
Informazioni e precauzioni
Durante i lavori la fornitura potrebbe essere momentaneamente riattivata: E-distribuzione invita a non usare gli ascensori e a non compiere imprudenze. Per informazioni sui lavori o sulle interruzioni è possibile consultare il sito di E-distribuzione, usare la relativa app o inviare un SMS al 320 2041500 indicando il codice POD riportato in bolletta. Per segnalare un guasto è disponibile il numero verde 803 500.
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