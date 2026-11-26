Due incidenti a poche centinaia di metri di distanza hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in via Colloredo, a Udine, nel tardo pomeriggio del 25 novembre 2026. Nel secondo, un tamponamento fra tre auto, una persona rimasta bloccata nell’abitacolo è stata liberata dai Vigili del fuoco e portata in ospedale.

Secondo le informazioni attribuite ai Vigili del fuoco di Udine nei resoconti dei due interventi in via Colloredo, la squadra era intervenuta alle 16.50 per uno scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante. In quel caso i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli. Concluso il primo intervento, sono stati indirizzati verso il secondo incidente, avvenuto a poche centinaia di metri.

Il soccorso dopo il tamponamento

Per liberare la persona, i Vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatori oleodinamici, aprendo un varco tra le lamiere. Dopo l’estrazione, l’occupante è stato affidato ai sanitari e trasferito all’ospedale di Udine, secondo la ricostruzione pubblicata da il resoconto del tamponamento fra tre auto. Non sono riportate informazioni sulle sue condizioni.

Il secondo intervento è collocato attorno alle 17 da una delle ricostruzioni; l’orario preciso non è confermato in modo univoco. Un resoconto riferisce rallentamenti alla circolazione durante le operazioni, ma non documenta eventuali disagi successivi.

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