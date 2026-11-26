Udine
Udine, due incidenti in via Colloredo: una persona in ospedale
Il 25 novembre, dopo uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante, i soccorsi sono intervenuti per un tamponamento fra tre vetture. Una persona è stata liberata dall’abitacolo e portata in ospedale.
Due incidenti a poche centinaia di metri di distanza hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in via Colloredo, a Udine, nel tardo pomeriggio del 25 novembre 2026. Nel secondo, un tamponamento fra tre auto, una persona rimasta bloccata nell’abitacolo è stata liberata dai Vigili del fuoco e portata in ospedale.
Secondo le informazioni attribuite ai Vigili del fuoco di Udine nei resoconti dei due interventi in via Colloredo, la squadra era intervenuta alle 16.50 per uno scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante. In quel caso i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli. Concluso il primo intervento, sono stati indirizzati verso il secondo incidente, avvenuto a poche centinaia di metri.
Il soccorso dopo il tamponamento
Per liberare la persona, i Vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatori oleodinamici, aprendo un varco tra le lamiere. Dopo l’estrazione, l’occupante è stato affidato ai sanitari e trasferito all’ospedale di Udine, secondo la ricostruzione pubblicata da il resoconto del tamponamento fra tre auto. Non sono riportate informazioni sulle sue condizioni.
Il secondo intervento è collocato attorno alle 17 da una delle ricostruzioni; l’orario preciso non è confermato in modo univoco. Un resoconto riferisce rallentamenti alla circolazione durante le operazioni, ma non documenta eventuali disagi successivi.
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