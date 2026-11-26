Oggi, giovedì 26 novembre 2026, alle 18.30 il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine ospita una conferenza sulle società delle vespe. L’incontro, a cura di Alessandro Cini dell’Università di Pisa, è intitolato Il lato oscuro dell’altruismo: cooperazione e conflitto nelle società delle vespe. Il programma del Comune indica che la prenotazione è obbligatoria.

Altruismo, conflitti e inganni tra gli insetti

La conferenza prende in esame le dinamiche meno visibili dietro l’apparente cooperazione delle società degli insetti. Secondo la scheda del programma pubblicata dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici, l’intervento parlerà di come possa evolvere l’altruismo e di che cosa accade quando gli interessi dei singoli non coincidono con quelli del gruppo. Tra gli esempi annunciati figurano operaie ribelli, aspiranti regine e impostori che si infiltrano in altre società.

Luogo, orario e prenotazioni

L’appuntamento si svolge nella sede del museo in via C. Gradenigo Sabbadini 32. L’ingresso è gratuito; per informazioni e prenotazioni il Comune indica l’indirizzo info.mfsn@comune.udine.it e il numero 0432 1273211.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook