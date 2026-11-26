Da giovedì 26 novembre 2026 i residenti di Cordenons possono chiedere i contributi per installare o potenziare sistemi di sicurezza nelle abitazioni. Le domande vanno presentate entro il 29 gennaio 2027. Il bando prevede un rimborso del 60% della spesa ammessa, da 600 a 1.800 euro. La misura comprende anche interventi nelle parti comuni dei condomìni a Cordenons e Pordenone.

Scadenze, requisiti e modalità di invio sono indicati nel bando del Comune di Pordenone, capofila del Corpo intercomunale di Polizia locale. Per entrambe le linee saranno formate graduatorie in ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

Fondi condivisi tra Pordenone e Cordenons

La Giunta di Pordenone ha approvato gli schemi dei due bandi con la deliberazione n. 387 del 19 novembre 2026. La dotazione complessiva di 365.451,40 euro riguarda la gestione associata dei due Comuni e non è una quota assegnata interamente a Cordenons. La ripartizione prevede due linee:

Interventi Risorse previste Abitazioni private 300.000 euro Parti comuni dei condomìni 65.451,40 euro

La delibera prevede graduatorie distinte e consente di trasferire da una linea all’altra le eventuali risorse non utilizzate. Il criterio primario per la formazione delle graduatorie è l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale.

Interventi ammessi e requisiti

Per le abitazioni, può presentare domanda chi risiede nell’immobile interessato, situato a Cordenons o Pordenone, e risiede in Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni continuativi. Il contributo copre il 60% della spesa ammessa, compresa tra 1.000 e 3.000 euro Iva inclusa; sono ammesse le spese pagate nel 2026.

Tra i sistemi indicati dal bando figurano antifurti e allarmi antintrusione, videosorveglianza, videocitofoni, porte e persiane blindate, vetri antisfondamento, grate, inferriate, serrature antieffrazione e spioncini. Per le parti comuni dei condomìni, gli immobili devono trovarsi in uno dei due Comuni; la domanda spetta all’amministratore, al legale rappresentante o a un condòmino delegato, con gli assensi previsti.

Come presentare la domanda e a chi chiedere informazioni

La richiesta può essere consegnata all’Urp del Comune di Pordenone, in piazzetta Calderari 1, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure trasmessa via Pec a comune.pordenone@certgov.fvg.it. Moduli e istruzioni sono disponibili nella pagina del bando. Il Comune indica che i contributi saranno erogati entro il 31 luglio 2027.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria contabile della Polizia locale ai numeri 0434 392892 e 0434 392893, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, oppure scrivere a poliziamunicipale@comune.pordenone.it.

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