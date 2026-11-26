Il Garante regionale dei diritti della persona in Friuli Venezia Giulia avrà funzioni specifiche a tutela delle persone con disabilità e delle persone anziane vulnerabili dal 1° luglio 2027. La legge regionale del 20 novembre 2026 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 23 novembre ed è entrata in vigore il giorno seguente. Il testo distingue però quella data dal momento in cui le nuove attribuzioni diventeranno operative.

Segnalazioni e accessibilità

La riforma modifica la legge regionale 9/2014. Per le persone con disabilità, il Garante potrà occuparsi di segnalazioni che riguardano l’esercizio dei diritti e la fruizione dei servizi, intervenendo nell’ambito delle proprie competenze. Per le persone anziane vulnerabili, l’ufficio è previsto come luogo di ascolto e orientamento: può aiutare a individuare gli interlocutori e a migliorare il rapporto con servizi ed enti.

Un dettaglio pratico è l’accesso all’ufficio. Il testo prevede strumenti di comunicazione accessibili, assistenza nella compilazione delle istanze e canali di contatto che non siano soltanto digitali. Per chi ha difficoltà a usare i servizi online è un elemento importante, ma la legge non elenca ancora una nuova serie di recapiti né indica orari di sportello.

Che cosa può fare il Garante

Una segnalazione potrà riguardare, per esempio, una barriera che impedisce di accedere a un servizio, oppure una difficoltà ricorrente nel far valere un diritto. Per ricostruire il problema sarà utile indicare quale servizio è coinvolto, quando si è verificato il fatto, a chi ci si è già rivolti e quale risposta si è ricevuta. È una guida per documentare il caso, non un nuovo elenco di requisiti imposto dalla legge.

Il Garante non sostituisce l’ente responsabile del servizio e una segnalazione non equivale a un ricorso. La riforma prevede il coordinamento con il Difensore civico regionale quando una richiesta coinvolge entrambi. Se sono in corso termini per un ricorso o per un’altra procedura, l’interessato deve verificare quelli applicabili senza dare per scontato che un esposto li sospenda.

Perché contano due date

Il Consiglio regionale aveva approvato la proposta il 10 novembre con una maggioranza trasversale. Con la pubblicazione non siamo più davanti a una proposta, ma l’articolo 10 rinvia gli effetti al 1° luglio 2027. La disposizione transitoria stabilisce che il Garante in carica prosegua il mandato e assuma le nuove funzioni da quella stessa data. La legge prevede risorse umane, finanziarie e strumentali per esercitarle; per sapere come presentare concretamente le segnalazioni serviranno le indicazioni operative dell’ufficio.

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