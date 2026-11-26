Il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto il 25 novembre 2026 alla festa degli auguri natalizi organizzata dal gruppo Despar per i dipendenti dei diversi punti vendita presenti sul territorio regionale, alla Fiera di Udine.

Nel suo intervento Fedriga ha definito Despar «un patrimonio del Friuli Venezia Giulia, non soltanto per la sua attività commerciale, ma anche per il ruolo che svolge nella promozione delle nostre eccellenze e per le opportunità che offre all’intero sistema produttivo regionale. Grazie alla collaborazione con realtà come questa, il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia‘ ha potuto raggiungere milioni di persone, contribuendo a far conoscere e valorizzare le produzioni e le qualità del nostro territorio».

All’incontro hanno preso parte anche Massimo Salviato, amministratore delegato di Despar Nord; Fabrizio Cicero, direttore regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell’azienda; e Antonio Di Piazza, presidente di Udine Fiere.

Fedriga ha ricordato il rapporto di collaborazione instaurato negli anni tra la Regione e Despar, sviluppato, ha sottolineato, non solo nell’ambito delle attività commerciali ma anche attraverso numerosi progetti di carattere sociale. «Fin dall’inizio del mio mandato – ha spiegato il governatore – ho ritenuto fondamentale promuovere il nostro territorio, le nostre produzioni e le nostre eccellenze attraverso una voce unica. Da questa visione è nato il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, che, partendo dall’agroalimentare, si è progressivamente esteso al turismo, alla cultura e agli altri settori che rappresentano l’identità della nostra regione».

Il governatore ha poi evidenziato il contributo della grande distribuzione alla valorizzazione delle filiere locali: «Avere partner come Despar significa offrire ai nostri agricoltori e produttori la possibilità di raggiungere un pubblico vastissimo. Il valore di questa collaborazione non si misura soltanto nei prodotti venduti, ma anche nelle opportunità di crescita e visibilità che vengono garantite all’intero sistema economico regionale».

Rivolgendosi ai dipendenti presenti alla festa, Fedriga ha ringraziato per l’impegno quotidiano con cui contribuiscono ai risultati dell’azienda e alla valorizzazione del territorio. «Il successo di questi progetti – ha concluso Fedriga – è anche frutto del lavoro che ognuno di voi svolge ogni giorno. Siete una parte fondamentale della straordinaria comunità del Friuli Venezia Giulia»

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