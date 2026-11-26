A Sacile l’albero di Natale si accende venerdì 27 novembre alle 19 in piazza del Popolo. Alla cerimonia, annunciata dal Comune e da Pro Sacile, partecipano l’Istituto Filarmonico Città di Sacile e i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. È l’apertura ufficiale di Sacile illumina il Natale, mentre le prime iniziative sono partite il 20 novembre. La rassegna prosegue fino a mercoledì 6 gennaio 2027. Il calendario è sul portale turistico Visit Sacile.

Il primo fine settimana: albero, casette e concerti

Le Casette del Gusto sono già in funzione nella corte di Palazzo Ragazzoni e restano in programma fino all’Epifania. Chi arriva in centro per l’accensione può quindi abbinare la sosta in piazza a un passaggio fra le proposte gastronomiche. Gli appuntamenti musicali hanno invece orari e sedi distinti: venerdì 27 alle 19.30 il pianista Alberto Ferro suona alla Fazioli Concert Hall; sabato 28 alle 21 Sergio Cammariere è al Teatro Zancanaro per il Volo del Jazz. Prima di partire è consigliabile controllare disponibilità e modalità di accesso sui siti dei singoli organizzatori.

Scelti dalla redazione Warhol, Banksy e Haring a Sacile: la mostra Urban Legends fino al 28 febbraio

Sabato 28, alle 16, a Palazzo Ragazzoni si può anche partecipare a una visita guidata alla mostra Urban Legends, dedicata a Warhol, Banksy, Haring e altri autori. È un’iniziativa distinta dal programma dell’accensione e prevede un supplemento sul biglietto della mostra.

San Nicolò, il mercatino dell’8 dicembre e gli orari per le famiglie

Il programma completo indica animazioni e laboratori per i bambini nei fine settimana tra piazza del Popolo e piazza Manin. Sabato 5 dicembre alle 17, in piazza del Popolo arriva San Nicolò. La stessa mattina, alle 10.30, la Biblioteca civica propone letture per i bambini fino a tre anni. L’8 dicembre è previsto il Mercatino dell’Avvento, insieme all’arrivo del Treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale. Il 24 dicembre alle 15.30, sotto la loggia del Municipio, c’è la Posta di Babbo Natale; il 6 gennaio, alla stessa ora, la Befana torna in piazza del Popolo.

Capodanno e sosta in centro: le date da non confondere

Fra gli altri appuntamenti ci sono la fiaccolata sul Livenza del 20 dicembre e la serata di Capodanno in piazza del Popolo, dove Visit Sacile annuncia il concerto di Cindy & the Rock History dalle 22.30 del 31 dicembre. I negozi aderiscono alle aperture domenicali di dicembre. Il portale turistico segnala quattro sabati di sosta gratuita: 12 e 19 dicembre 2026, 9 e 16 gennaio 2027. Il 27 novembre non rientra in queste giornate: chi viene per l’accensione deve fare riferimento alla segnaletica e alle tariffe ordinarie.

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