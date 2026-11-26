Nella mattinata di giovedì 26 novembre 2026 la neve è arrivata fino ai fondovalle del Friuli-Venezia Giulia: a Tarvisio, Forni di Sopra e Sappada sono caduti circa 10 centimetri, secondo la ricostruzione della cronaca della nevicata in montagna. Il paesaggio è imbiancato fino a circa 800 metri, con neve a quote inferiori nel Tarvisiano.

Il dato descrive la neve caduta durante l’episodio; non va confuso con l’altezza complessiva del manto misurata dalle stazioni. Nel rilevamento ARPA delle 11, consultabile nella pagina delle osservazioni meteorologiche regionali, la neve al suolo era pari a 24 centimetri a Tarvisio e 12 a Sappada.

La previsione e le condizioni sulle strade

ARPA aveva previsto precipitazioni intense nella notte e al mattino del 26 novembre, con quota neve fino a fondovalle nel Tarvisiano e tra 700 e 1.000 metri nelle altre zone montane. La nevicata osservata ha quindi portato la neve alle quote indicate nelle previsioni. Il precedente aggiornamento sull’allerta e sulle previsioni distingueva già i fenomeni attesi dalle condizioni effettivamente osservate.

A Sappada, la chiusura della strada della Val Sesis è un provvedimento distinto dalla nevicata: la circolazione sulla EX SP 22 è sospesa dalle 8 del 26 novembre fino alle 8 del 15 maggio 2027, per i rischi invernali indicati nell’ordinanza di FVG Strade. I dettagli sono nel provvedimento sulla chiusura della Val Sesis.

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