McDonald’s cerca operatori fast food per la sede di Gemona del Friuli. Per candidarsi occorre inviare il curriculum entro l’8 dicembre 2026 tramite il pulsante “Mi candido” nella scheda del recruiting day della Regione FVG. Il numero dei posti, però, non è uniforme nelle pagine regionali: la scheda di dettaglio ne indica dieci, mentre il riepilogo dei recruiting day con candidature aperte ne riporta sei.

I colloqui sono in programma il 16 dicembre, dalle 9, al Centro per l’impiego di Gemona, a Palazzo Scarpa, in piazza Garibaldi 9. La selezione riguarda il profilo di operatore fast food, con attività in cucina, al front counter e nella pulizia. La scheda dell’evento specifica che non sono richieste esperienze o formazioni pregresse.

Preselezione e convocazioni

Dopo la raccolta delle candidature, è prevista una preselezione per verificare i requisiti e individuare i profili in linea con la ricerca. La Regione indica che le persone selezionate riceveranno via email, tra il 9 e il 15 dicembre, la conferma dell’appuntamento e l’orario del colloquio.

La scheda di dettaglio indica l’8 dicembre come termine per candidarsi, ma lo definisce «mercoledì»: nel calendario 2026 la data cade di martedì. La procedura prevede l’invio del curriculum attraverso il modulo indicato nella pagina dell’evento.

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