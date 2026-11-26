Trieste
Trieste, tir blocca i binari in via di Romagna: sospesa la linea 2
Il 26 novembre un tir è rimasto incastrato sui binari al civico 107 di via di Romagna. Le corse del tram di Opicina sono state sospese temporaneamente; non è disponibile un aggiornamento sulla ripresa del servizio.
Un tir è rimasto incastrato sui binari del tram di Opicina, al civico 107 di via di Romagna, a Trieste, il 26 novembre 2026. Secondo quanto riferito da Il Piccolo, le corse della linea 2 sono state sospese temporaneamente. La Polizia locale è intervenuta per gestire le ripercussioni sulla viabilità, insieme ai vigili del fuoco.
La notizia disponibile riferisce la sospensione al momento dell’intervento, ma non indica se il servizio sia stato successivamente ripristinato. Il quotidiano segnala inoltre che si tratta del secondo episodio nello stesso punto nel giro di pochi mesi; il precedente sarebbe avvenuto a luglio.
Il percorso del tram di Opicina
La linea 2 collega piazza Dalmazia a Opicina e attraversa via Romagna. Il percorso indicato da Trieste Trasporti conferma l’itinerario, ma non fornisce aggiornamenti sull’interruzione del 26 novembre.
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