Dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 la tessera annuale dei Civici Musei di Trieste si potrà acquistare a 15 euro. Il periodo promozionale riguarda la vendita, non la durata delle visite: l’abbonamento è nominativo e vale 12 mesi dalla data di emissione. In quel periodo si può tornare più volte nei musei compresi, come precisa il portale culturale del Comune.

Dove si compra

La tessera è disponibile online sul portale indicato dal Comune e alle biglietterie del Revoltella, del Castello di San Giusto, del Museo Teatrale Schmidl, del Museo di Storia Naturale e del Museo della Guerra per la Pace. Chi vuole regalarla tenga conto del carattere nominativo: prima di acquistare, conviene verificare come indicare l’intestatario.

Quali musei sono inclusi

La tessera copre le collezioni del Museo Revoltella, del Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez, del Museo di Storia Naturale, del Museo Teatrale Carlo Schmidl, del Castello di San Giusto e del Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata. A San Giusto è incluso anche l’accesso al bar panoramico del Bastione Veneto.

Quali mostre si pagano a parte

Sono comprese le esposizioni che fanno già parte del biglietto ordinario. Restano fuori le grandi mostre al Salone degli Incanti e le temporanee per cui il museo prevede un supplemento. La tessera non è necessaria per le sedi comunali abitualmente gratuite, tra cui Museo del Mare, Museo Sartorio, Museo d’Arte Orientale e Museo d’Antichità Winckelmann. Prima della visita è utile controllare gli orari della singola sede, soprattutto durante le festività.

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