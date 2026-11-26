La Giunta di Pordenone ha approvato il progetto esecutivo da 1,5 milioni di euro per rifare le linee che raccolgono l’acqua piovana nel quartiere Torre. L’area interessata è quella di via di Ragogna e delle strade vicine. Per chi abita nella zona, il via libera non si traduce ancora in chiusure: l’avvio indicato nel cronoprogramma è l’estate del 2027, secondo la ricostruzione di Diario di Pordenone.

Perché si interviene dopo i lavori alla fognatura

Le due reti svolgono compiti diversi. Quella fognaria convoglia le acque reflue verso il depuratore; quella meteorica raccoglie la pioggia dalle strade. Il Comune aveva indicato il rifacimento delle linee meteoriche come completamento delle opere già realizzate nella zona di via di Ragogna.

Tempi e viabilità: che cosa non è ancora deciso

La tabella di marcia aggiornata riportata dai media locali prevede lavori per circa dodici mesi, con ripristino delle pavimentazioni dopo gli interventi interrati. L’estate 2027 resta un’indicazione di progetto, non l’avviso di apertura del cantiere. Per conoscere l’ordine delle strade, i periodi di accesso limitato o eventuali deviazioni serviranno gli atti e gli avvisi di viabilità. Il precedente aggiornamento comunale indicava il 2026: non va usato come data attuale di avvio.

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