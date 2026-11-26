Monfalcone
Monfalcone, Via Consiglio d’Europa chiusa per il trasferimento di una barca
Un’ordinanza comunale del 25 novembre dispone la chiusura al traffico per il trasferimento di un carro con una barca. Il riepilogo online non indica orari e tratto interessato.
Il Comune di Monfalcone ha disposto la chiusura al traffico di via Consiglio d’Europa per le operazioni di trasferimento di un carro con una barca. Lo stabilisce l’ordinanza di viabilità n. 449/2026, datata 25 novembre e registrata nell’albo online comunale.
Orari e tratto non specificati nel riepilogo
La scheda online dell’atto non indica quando scatterà la chiusura, quanto durerà né quale tratto della strada sarà interessato. Non è quindi possibile precisare i percorsi alternativi per chi si sposta in auto.
Via Consiglio d’Europa è compresa nel percorso della Circolare Lisert di APT Gorizia. La scheda dell’ordinanza non specifica se siano previste modifiche al servizio: chi utilizza l’autobus può consultare gli avvisi di APT Gorizia.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login