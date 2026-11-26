SaluteUdine
Udine, test HIV e colloqui gratuiti dal 30 novembre: accesso senza appuntamento
Dal 30 novembre al 5 dicembre l’ASUFC offre a Udine test anonimi e gratuiti per HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse. Sede, orari e contatti.
A Udine, dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, l’ASUFC organizza una settimana di prevenzione con test e colloqui gratuiti e anonimi, ad accesso libero e senza appuntamento. L’annuncio dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale indica test per l’HIV e per le più comuni infezioni sessualmente trasmesse.
Sede e orari dei test a Udine
Il servizio si svolge al Dipartimento di Prevenzione, in via Chiusaforte 2. Da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre è aperto dalle 8:30 alle 17; sabato 5 dicembre dalle 8:30 alle 12:30. L’accesso è libero: non serve fissare un appuntamento.
Il volantino ufficiale della settimana riporta le stesse modalità e gli stessi orari, oltre ai contatti per chiedere informazioni.
Contatti per informazioni
L’ASUFC indica il numero 0432 553268 e l’indirizzo mst@asufc.sanita.fvg.it. Il telefono risponde lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11:30 alle 13.
L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, che ricorre il 1° dicembre, e riguarda anche le infezioni sessualmente trasmesse. L’azienda non pubblica l’elenco dei singoli test disponibili durante la settimana: per sapere quali esami siano eseguibili, occorre contattare il servizio.
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