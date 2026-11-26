Cronaca & AttualitàUdine
Sappada, chiusa la strada della Val Sesis fino al 15 maggio
Dalle 8 del 26 novembre stop totale sulla EX SP 22 tra il km 0+135 e il km 8+582. FVG Strade segnala rischi invernali e slavine.
Dalle 8 di giovedì 26 novembre 2026 è sospesa la circolazione sulla EX SP 22 “della Val Sesis”, nel comune di Sappada, dal km 0+135 al km 8+582. La chiusura totale è disposta dall’ordinanza n. 295/2026 di FVG Strade e resterà in vigore fino alle 8 del 15 maggio 2027.
La chiusura per i rischi invernali
Il provvedimento motiva lo stop con i potenziali pericoli per la circolazione legati alle caratteristiche ambientali della strada. Segnala in particolare la presenza di slavine tra il km 5 e il km 8. In corrispondenza dello sbarramento dovrà essere installata e mantenuta la segnaletica prevista dall’ordinanza.
Il documento non indica percorsi alternativi. La riapertura è fissata, salvo nuovi provvedimenti, alle 8 del 15 maggio 2027.
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