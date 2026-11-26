Dalle 8 di giovedì 26 novembre 2026 è sospesa la circolazione sulla EX SP 22 “della Val Sesis”, nel comune di Sappada, dal km 0+135 al km 8+582. La chiusura totale è disposta dall’ordinanza n. 295/2026 di FVG Strade e resterà in vigore fino alle 8 del 15 maggio 2027.

La chiusura per i rischi invernali

Il provvedimento motiva lo stop con i potenziali pericoli per la circolazione legati alle caratteristiche ambientali della strada. Segnala in particolare la presenza di slavine tra il km 5 e il km 8. In corrispondenza dello sbarramento dovrà essere installata e mantenuta la segnaletica prevista dall’ordinanza.

Il documento non indica percorsi alternativi. La riapertura è fissata, salvo nuovi provvedimenti, alle 8 del 15 maggio 2027.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook