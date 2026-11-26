Le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva ammissibili, anche in Friuli-Venezia Giulia, possono compilare fino al 1° dicembre 2026 la domanda per la seconda sessione del tax credit sulle risorse 2025. La compilazione è solo il primo passaggio: la trasmissione definitiva è prevista il 10 e l’11 dicembre e le richieste saranno esaminate in ordine di invio, entro le risorse rimaste.

Il decreto direttoriale del 23 novembre 2026 apre la sessione per la distribuzione nazionale e internazionale. La misura è nazionale: il decreto non indica scadenze separate per il Friuli-Venezia Giulia.

Le due fasi della domanda su DGCOL

La richiesta si presenta esclusivamente su DGCOL, la piattaforma della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Le fasi sono obbligatorie e successive:

Compilazione preliminare: dalle 12 del 25 novembre alle 23:59 del 1° dicembre 2026.

dalle 12 del 25 novembre alle 23:59 del 1° dicembre 2026. Trasmissione definitiva: dalle 12 del 10 dicembre alle 23:59 dell’11 dicembre 2026, riservata a chi ha completato la prima fase.

La compilazione consente di accedere all’invio, ma non assegna una priorità e non comporta il riconoscimento del credito. Per entrambe le scadenze fanno fede la data e l’ora registrate dalla piattaforma e riportate nella PEC generata dal sistema.

Quali opere rientrano nella sessione

Il decreto destina alla sessione le risorse 2025 non assorbite dalla precedente, per le opere la cui distribuzione nazionale in sala o la cui diffusione internazionale sia avvenuta entro il 31 dicembre 2025. Il riferimento alla sala riguarda dunque la linea nazionale; per quella internazionale il provvedimento parla di diffusione all’estero. La sola data non basta a stabilire il diritto al beneficio: valgono anche le altre condizioni previste per ciascuna linea.

Per la distribuzione nazionale, il decreto interministeriale sulle regole del credito prevede che la richiesta sia presentata entro 180 giorni dalla prima proiezione in sala. La seconda sessione riguarda però opere distribuite entro il 2025 e il decreto che la apre non chiarisce espressamente il rapporto con quel termine. La questione è stata segnalata anche nella ricostruzione di AFG Magazine; il provvedimento attribuisce inoltre a un decreto direttoriale la definizione dei termini e delle modalità di presentazione.

Risorse residue e ordine di invio

La dotazione iniziale prevista per i crediti alle imprese di distribuzione nell’annualità 2025 era di 35 milioni di euro. Il decreto di apertura non quantifica quanto ne sia rimasto per questa seconda sessione: la dotazione iniziale non coincide quindi necessariamente con la somma ancora disponibile.

Le domande sono istruite e accolte secondo l’ordine cronologico della trasmissione definitiva, dopo le verifiche sui requisiti e nei limiti delle risorse. Se l’importo richiesto supera quanto resta, il credito può essere riconosciuto entro il residuo; una volta esaurite le risorse non possono essere riconosciuti crediti per le richieste successive. Il Ministero indica che il sistema di invio sarà disattivato al raggiungimento del limite.

Se due o più domande arrivano nello stesso istante, per la distribuzione nazionale prevale quella relativa all’opera con la prima uscita in sala più lontana nel tempo. Per la linea internazionale conta la data anteriore di avvio della distribuzione oppure, in alternativa, la data certa anteriore del relativo contratto.

Costi e documenti da allegare

Per entrambe le linee, la disciplina del credito prevede che il costo complessivo di distribuzione non superi il 30% del costo complessivo di realizzazione dell’opera. Il decreto della sessione richiede per la linea nazionale una dichiarazione del produttore sul costo di realizzazione e la relativa documentazione. Se la distribuzione nazionale è svolta anche tramite un contratto di servizi con terzi, occorrono inoltre la dichiarazione sul ricorso al servizio, il dettaglio delle prestazioni e dei costi e la documentazione contrattuale.

Per la distribuzione nazionale sono ammissibili, alle condizioni previste, anche spese di promozione e pubblicità digitale direttamente riferibili all’opera, comprese campagne su piattaforme digitali e servizi di analisi delle relative prestazioni. Il Ministero può chiedere documenti ulteriori e rideterminare i costi ammissibili dopo le verifiche.

La domanda deve contenere il contratto assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dal decreto, a pena di inammissibilità. Tra gli allegati richiesti, ove applicabili, figurano anche la certificazione del revisore legale, la documentazione sui costi e quella relativa ai requisiti di distributore indipendente, oppure la dichiarazione sostitutiva prevista. Gli ulteriori documenti dipendono dalla normativa, dalla modulistica e dai materiali operativi di DGCOL.

Cosa accade dopo l’invio e dove chiedere assistenza

Per le domande ammesse alla fase istruttoria in base all’ordine di invio e alle risorse disponibili, la Direzione generale chiede via email il pagamento delle spese di istruttoria. La ricevuta deve essere trasmessa entro dieci giorni dalla comunicazione: il mancato pagamento o il mancato invio della ricevuta nel termine comportano l’inammissibilità.

Per problemi tecnici o di compilazione, il Ministero indica la funzione «Assistenza» nell’area riservata DGCOL. Il ticket deve riportare il codice della domanda e il problema riscontrato. L’help desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18; il tempo medio di risposta indicato è di tre giorni lavorativi.

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