Quattro aziende hanno messo in programma altrettante sfide di robotica, software e produzione multimediale per il Multimedia Hackathon PN del 26 novembre 2026 a Pordenone. I partecipanti sono invitati a sviluppare concept e prototipi su problemi proposti dalle imprese: il programma non presenta le soluzioni come prodotti già pronti per l’uso. La scheda dell’Università di Udine, organizzatrice dell’iniziativa, indica come sede il Centro Polifunzionale di via Prasecco 3/a.

Le sfide riguardano quattro ambiti diversi: l’automazione di un drone, la registrazione delle attività di lavoro al computer, la comunicazione di un arredo e la tracciabilità digitale dei dati di prodotto. Il programma prevede lo sviluppo dei progetti durante la giornata, le presentazioni alla giuria dalle 16 e la premiazione alle 17.

Le quattro sfide e i problemi pratici

Automatizzare il lancio di un drone

Fabbrica Italiana Droni propone di automatizzare il lancio di un drone intercettore, affinché possa seguire autonomamente un obiettivo con il relativo supporto. La sfida è formulata come attività di progettazione: la descrizione non documenta un sistema già sviluppato o operativo.

Associare il lavoro ai progetti

Nuovi Spazi propone il concept di un gestionale capace di riconoscere le attività svolte al computer e associarle a progetti e compiti. L’obiettivo dichiarato è registrare il tempo impiegato e aggiornare lo stato di avanzamento, riducendo le operazioni manuali. Il concept combina intelligenza artificiale, integrazioni software e analisi del contesto operativo; non equivale alla presentazione di un gestionale già disponibile.

Raccontare un arredo attraverso le sue configurazioni

Per Kristalia, azienda di Prata di Pordenone, la sfida consiste nel progettare un video in motion graphics per Ottavo, prodotto firmato Form Us With Love. Il video dovrà mostrare le funzioni e la modularità del prodotto attraverso diverse configurazioni; il programma indica sito e social come possibili destinazioni.

Collegare i dati del prodotto al suo passaporto digitale

DAVE Embedded Systems propone una prova di concetto per un Passaporto Digitale di Prodotto integrato con la piattaforma IIoT ToloMEO. Il progetto prevede un passaporto web semplice e interoperabile, alimentato dal modulo PMS della piattaforma come fonte dei dati. L’uso della blockchain per garantire integrità e tracciabilità è indicato come obiettivo opzionale, non come funzione già realizzata.

Un programma di progettazione, non una prova di adozione

L’hackathon è strutturato attorno allo sviluppo dei progetti e alla loro presentazione davanti a una giuria. Le sfide descrivono quindi obiettivi di lavoro, non risultati già raggiunti: né l’eventuale realizzazione di un prototipo né la sua adozione da parte di un’azienda sono attestati dal programma pubblicato.

La scheda dell’Ateneo indica le presentazioni dalle 16 e la premiazione alle 17, ma non riporta l’esito della giornata. Vincitori, progetti presentati e possibili sviluppi successivi restano perciò fuori da questo resoconto.

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