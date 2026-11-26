MAW ha organizzato per oggi, giovedì 26 novembre, colloqui per addetti alla produzione e al confezionamento destinati allo stabilimento Biofarma di Mereto di Tomba. Il comunicato attribuito a MAW e ripreso da Informatrieste indica 20 posizioni e definisce l’incontro un primo colloquio conoscitivo, non un’assunzione già conclusa. I colloqui sono previsti dalle 9.30 alle 18 nella filiale MAW di viale Madonna di Rosa 12, a San Vito al Tagliamento. Per informazioni, la filiale indica il numero 0434 875741.

Il numero di posizioni riportato nel comunicato non coincide con quello dell’annuncio di lavoro di MAW per Biofarma, che nella scheda online indica tre figure richieste. I due materiali non chiariscono se i numeri riguardino perimetri diversi o aggiornamenti della selezione.

Mansioni e condizioni dell’offerta

La scheda MAW descrive attività di preparazione e pesatura delle materie prime, lavorazione dei prodotti, conduzione degli impianti e controlli visivi di qualità. Sono previste anche attività di confezionamento, etichettatura e imballaggio di cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici.

La candidatura è aperta anche a chi non ha esperienza; è considerata preferibile una breve esperienza in contesti produttivi. Tra i requisiti figurano precisione, buona manualità e disponibilità a lavorare su tre turni, con eventuali straordinari il sabato.

Per la posizione descritta nella scheda online, MAW indica un contratto iniziale di tre o sei mesi, con prospettive di inserimento stabile, l’applicazione del CCNL Chimico-Farmaceutico Industria e una retribuzione annua lorda indicativa tra 26.000 e 33.000 euro, comprensiva delle maggiorazioni per i turni. Sono previsti buoni pasto giornalieri. La sede dei colloqui è la filiale di San Vito al Tagliamento, non lo stabilimento di Mereto di Tomba.

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