Regione FVG
Manovra 2027, Fondo sociale e Fap a 170 milioni: proposti 142 posti per anziani
Gli emendamenti portano da 160 a 170 milioni le risorse complessive di Fondo sociale regionale e Fap e propongono altri 142 posti convenzionati per anziani. La misura è ancora nell’iter della manovra.
Gli emendamenti alla manovra 2027 portano da 160 a 170 milioni di euro le risorse complessive del Fondo sociale regionale e del Fondo per l’autonomia possibile (Fap) e propongono 142 nuovi posti convenzionati per anziani non autosufficienti. La proposta sui posti, illustrata dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in Commissione, riguarda gli ambiti territoriali con un’offerta inferiore alla media regionale. La Regione ne riferisce nel comunicato sugli emendamenti in materia di sociale e assistenza agli anziani.
Le misure sono state illustrate durante l’esame della manovra: non equivalgono all’approvazione definitiva né rendono già disponibili i nuovi posti. La proposta va quindi distinta dai 146 posti convenzionati nel corso del 2026, richiamati nel resoconto del Consiglio regionale sulla manovra.
Come sono previsti i nuovi posti
Secondo Riccardi, l’obiettivo è riequilibrare l’offerta a favore degli ambiti sotto la media regionale, applicando un criterio matematico. La comunicazione regionale non indica quanti posti spetterebbero a ciascun ambito né i tempi per l’eventuale assegnazione. Riccardi ha inoltre illustrato la proroga al 31 dicembre 2027 del regime derogatorio per l’accreditamento delle strutture per anziani nei territori con fabbisogno di convenzionamento.
Il comunicato regionale riporta la soglia di riferimento come «32 posti ogni 100 anziani ultrasettantenni». Il valore è da chiarire: una precedente deliberazione regionale relativa a un’altra assegnazione riporta una media di 3,2 posti ogni 100 anziani ultrasettantenni. Per questo, in attesa di un riscontro sul dato applicato alla nuova proposta, la soglia numerica non è usata qui come criterio certo.
Fondo sociale e autonomia possibile
L’aumento complessivo di 10 milioni riguarda due fondi distinti, che la Regione considera insieme. Il Fondo sociale regionale finanzia servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari; il Fap sostiene interventi per l’autonomia possibile. Gli emendamenti prevedono inoltre il riordino delle disposizioni regionali sul finanziamento degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, ricollocandole nella legge regionale 10 del 1998. Secondo l’assessore, il riordino non comporta nuove spese.
Il percorso della manovra deve ancora concludersi. Fino all’approvazione delle disposizioni e alla definizione delle modalità di attuazione, restano da precisare la ripartizione dei posti tra gli ambiti e i tempi delle procedure.
Le rette delle strutture residenziali
La parte sanitaria e sociale esaminata dalla III Commissione comprende anche un aumento di un euro al giorno dell’abbattimento delle rette per gli anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali, come documenta il Consiglio regionale. Il passaggio in Commissione non è l’approvazione definitiva: al momento non cambia automaticamente la retta dovuta dalle famiglie.
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