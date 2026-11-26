Chiara Gant, dell’IPSIA Carniello di Brugnera, e Federica Moretta, dell’Università di Udine, hanno vinto le sezioni per le scuole superiori e per gli universitari del concorso dedicato a Pier Paolo Pasolini. La premiazione si è svolta il 25 novembre all’Auditorium della Regione, a Pordenone, nell’ambito del convegno Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini. I risultati sono riportati da un resoconto della premiazione; il programma della Società Dante Alighieri documenta l’incontro e annunciava la proclamazione dei vincitori.

I piazzamenti nelle due sezioni

Sezione Posizione Studente o studentessa Istituto o ateneo Scuole superiori 1° Chiara Gant IPSIA Carniello, Brugnera Scuole superiori 2° Paolo Daniotti Liceo Le Filandiere, San Vito al Tagliamento Scuole superiori 3° Brayan Bardella Liceo Le Filandiere, San Vito al Tagliamento Università 1° Federica Moretta Università di Udine Università 2° Jacopo Rizzetto Università di Udine Università 3° Alexia Izabela Lacatus Università di Trieste

Il concorso, promosso dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, chiedeva agli studenti di riflettere sull’evoluzione dell’italiano a partire dal pensiero linguistico di Pasolini. Il programma indicava la partecipazione di studenti delle scuole superiori e universitari del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia; la scheda del concorso pubblicata dall’Università di Udine specifica che per la sezione universitaria era previsto il coinvolgimento di iscritti a corsi di laurea magistrale.

Il convegno e il progetto dedicato a Pasolini

Il convegno si è tenuto all’Auditorium della Regione, in via Roma 2. Tra i relatori figuravano Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, la docente dell’Università di Udine Francesca Cadel, Claudio Ciociola e Franco Zabagli. Domenico De Martino ha introdotto e coordinato l’incontro. L’agenda dell’Accademia della Crusca riporta il programma della giornata: il convegno era previsto dalle 9 alle 13 e la premiazione alle 15.

Nel percorso di iniziative su Pasolini rientra anche un altorilievo in bronzo, la cui consegna alla città è prevista nel 2027. La presentazione dell’opera e la sua destinazione sono state descritte in un precedente articolo.

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