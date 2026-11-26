Pordenone
Pasolini, a Pordenone premiati gli studenti: i nomi dei vincitori
Al convegno del 25 novembre a Pordenone, Chiara Gant e Federica Moretta hanno ottenuto il primo posto nelle sezioni per le scuole superiori e l’università.
Chiara Gant, dell’IPSIA Carniello di Brugnera, e Federica Moretta, dell’Università di Udine, hanno vinto le sezioni per le scuole superiori e per gli universitari del concorso dedicato a Pier Paolo Pasolini. La premiazione si è svolta il 25 novembre all’Auditorium della Regione, a Pordenone, nell’ambito del convegno Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini. I risultati sono riportati da un resoconto della premiazione; il programma della Società Dante Alighieri documenta l’incontro e annunciava la proclamazione dei vincitori.
I piazzamenti nelle due sezioni
|Sezione
|Posizione
|Studente o studentessa
|Istituto o ateneo
|Scuole superiori
|1°
|Chiara Gant
|IPSIA Carniello, Brugnera
|Scuole superiori
|2°
|Paolo Daniotti
|Liceo Le Filandiere, San Vito al Tagliamento
|Scuole superiori
|3°
|Brayan Bardella
|Liceo Le Filandiere, San Vito al Tagliamento
|Università
|1°
|Federica Moretta
|Università di Udine
|Università
|2°
|Jacopo Rizzetto
|Università di Udine
|Università
|3°
|Alexia Izabela Lacatus
|Università di Trieste
Il concorso, promosso dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, chiedeva agli studenti di riflettere sull’evoluzione dell’italiano a partire dal pensiero linguistico di Pasolini. Il programma indicava la partecipazione di studenti delle scuole superiori e universitari del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia; la scheda del concorso pubblicata dall’Università di Udine specifica che per la sezione universitaria era previsto il coinvolgimento di iscritti a corsi di laurea magistrale.
Il convegno e il progetto dedicato a Pasolini
Il convegno si è tenuto all’Auditorium della Regione, in via Roma 2. Tra i relatori figuravano Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, la docente dell’Università di Udine Francesca Cadel, Claudio Ciociola e Franco Zabagli. Domenico De Martino ha introdotto e coordinato l’incontro. L’agenda dell’Accademia della Crusca riporta il programma della giornata: il convegno era previsto dalle 9 alle 13 e la premiazione alle 15.
Nel percorso di iniziative su Pasolini rientra anche un altorilievo in bronzo, la cui consegna alla città è prevista nel 2027. La presentazione dell’opera e la sua destinazione sono state descritte in un precedente articolo.
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