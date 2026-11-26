In provincia di Udine i Carabinieri riferiscono di aver gestito 674 segnalazioni per presunti maltrattamenti, liti e situazioni delicate che coinvolgevano donne dall’inizio del 2026. In 537 casi sono intervenute le pattuglie. I dati, diffusi dal Comando provinciale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono riportati nel resoconto del bilancio dell’Arma.

Segnalazioni, interventi e denunce misurano attività diverse

Le segnalazioni non corrispondono alle denunce: 307 donne si sono rivolte alle Stazioni dei Carabinieri e hanno formalizzato denunce per reati relativi al Codice rosso. Secondo il bilancio, gli approfondimenti dei Carabinieri e della magistratura hanno portato a 218 provvedimenti tra arresti, denunce e misure cautelari. Il dato riguarda questi esiti e non è un conteggio di condanne.

Il resoconto indica inoltre il ritiro di armi a 13 persone considerate possibili o potenziali autori di maltrattamenti e 65 segnalazioni ai servizi sociali competenti. Sul fronte della prevenzione, i comandanti delle Stazioni e delle Compagnie, con personale specializzato, hanno svolto circa 150 incontri in scuole, associazioni sportive e centri di aggregazione.

Dal 11 ottobre 2024 nella sede del Comando provinciale, in viale Trieste a Udine, è attiva “Una stanza tutta per sé”, spazio per l’accoglienza e l’ascolto protetto realizzato con il Soroptimist Club di Udine nell’ambito di un protocollo tra l’Arma e Soroptimist International d’Italia.

Il servizio Zero Tolerance: 151 percorsi da gennaio a ottobre

Un indicatore distinto riguarda il servizio comunale Zero Tolerance. Nei primi dieci mesi del 2026, dal 1° gennaio al 31 ottobre, ha registrato 211 nuovi contatti e seguito 151 percorsi di uscita dalla violenza: 84 avviati nel corso dell’anno e 67 già iniziati in precedenza. I dati sono pubblicati dal Comune di Udine nel bilancio del servizio.

I contatti e i percorsi di sostegno di Zero Tolerance descrivono l’attività del centro antiviolenza e non sono direttamente confrontabili con le segnalazioni o le denunce raccolte dai Carabinieri. Il resoconto sul bilancio dell’Arma non indica il giorno esatto a cui sono aggiornati i dati del 2026.

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