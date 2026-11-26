La guida “Percorsi Accessibili a Pordenone” sarà presentata oggi, giovedì 26 novembre alle 16, nella Sala Inferiore del Centro Servizi di Pordenone Fiere. L’appuntamento è inserito nelle tre giornate di incontri che accompagnano il percorso verso Caregiving Expo 2027, come indicato nel programma ufficiale dell’anteprima. Orario e sala sono riportati anche nel comunicato diffuso sull’incontro.

La guida è curata dalla Consulta delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie della Provincia di Pordenone. È presentata come uno strumento con informazioni sull’accessibilità di luoghi, itinerari e servizi; l’annuncio non specifica quali saranno inclusi né dove sarà possibile consultarla.

Il programma dell’incontro

In apertura Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, illustrerà le novità della seconda edizione di Caregiving Expo, in programma in città dal 6 all’8 maggio 2027. Seguirà la presentazione della guida, realizzata in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Pietro Tropeano e Guglielmina Cucci, assessori del Comune di Pordenone; Sergio Raimondo, presidente della Consulta provinciale; Alessia Del Bianco di PromoTurismoFVG; Carlo Bolzonello, presidente della III Commissione permanente del Consiglio regionale, e Michele Franz, referente CRIBA. Sono previsti anche videomessaggi del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Il progetto nel percorso verso il 2027

La guida rientra tra i progetti di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027: il Comune ha selezionato l’iniziativa della Consulta per un contributo di 10mila euro.

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