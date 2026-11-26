La manovra regionale 2027-2029 prevede 5 milioni di euro al Comune di Pontebba per opere di urbanizzazione primaria e viabilità esterna a Passo Pramollo, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità al comprensorio turistico. Le disposizioni su infrastrutture e territorio sono state approvate a maggioranza dalla I Commissione integrata del Consiglio regionale: il passaggio in Commissione non conclude l’iter del bilancio.

Il resoconto della seduta del Consiglio regionale indica inoltre 62mila euro per il castello di Colloredo di Monte Albano e 881.350 euro per integrare i quadri economici di interventi PNRR a favore degli enti locali. I destinatari di quest’ultima voce non sono specificati nel resoconto.

Viabilità a Passo Pramollo e castello di Colloredo

Per Passo Pramollo, la Regione indica che i 5 milioni sono destinati a opere di urbanizzazione primaria e viabilità esterna; il Consiglio regionale collega l’intervento allo sviluppo turistico del comprensorio. Non sono precisate le singole opere né i tempi di realizzazione.

Per il castello di Colloredo, la somma è prevista nel 2027 per proseguire le attività di apertura e fruizione. La comunicazione della Giunta regionale riferisce anche la proroga dei termini per la promozione del castello, senza indicare un calendario operativo.

Il passaggio successivo in Aula

La I Commissione ha licenziato a maggioranza le disposizioni della manovra, con l’astensione delle opposizioni; Furio Honsell ha votato contro. L’esame in Aula è previsto il 4 dicembre e proseguirà dal 9 all’11 dicembre 2026. Fino al voto consiliare, gli stanziamenti restano previsioni contenute nella manovra e non equivalgono all’avvio dei lavori o all’erogazione dei contributi.

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