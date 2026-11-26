Quattro recite, due orari serali diversi e un incontro con gli attori: Lunetta Savino porta Madre Courage e i suoi figli al Politeama Rossetti di Trieste da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026. Si comincia giovedì alle 20.30 nella Sala Assicurazioni Generali. Venerdì pomeriggio, prima della seconda recita, il pubblico può incontrare Savino e il cast al Café Rossetti.

Gli orari delle quattro recite

Giovedì 26 novembre: ore 20.30.

ore 20.30. Venerdì 27 novembre: ore 20.30.

ore 20.30. Sabato 28 novembre: ore 19.30.

ore 19.30. Domenica 29 novembre: ore 16.

Lo spettacolo dura un’ora e 50 minuti, senza intervallo. La sede è il Politeama Rossetti, in largo Giorgio Gaber 1. L’anticipo del sabato e la recita pomeridiana della domenica sono le due differenze da tenere presenti rispetto alle serate di apertura.

Biglietti e incontro di venerdì

Il Rossetti indica prezzi interi da 15 a 36 euro: alla galleria corrispondono le fasce da 15, 18 e 21 euro; in platea sono indicati biglietti da 23, 26 e 29 euro, mentre i posti Premium costano 36 euro. Per chi ha meno di 26 o più di 65 anni, il teatro indica una riduzione del 10 per cento sul prezzo intero. La scheda dello spettacolo rimanda ai circuiti ufficiali Vivaticket e TicketOne; la disponibilità va verificata per la singola recita e il settore scelto.

L’incontro con Lunetta Savino e il cast è annunciato per venerdì 27 novembre alle 17 al Café Rossetti. È un appuntamento distinto dalla recita delle 20.30, utile anche per ascoltare come regista e interpreti hanno affrontato un testo scritto da Bertolt Brecht alla vigilia della Seconda guerra mondiale.

Il personaggio e la regia

Al centro della storia c’è una mercante che attraversa la guerra con il proprio carro. Il conflitto è allo stesso tempo ciò da cui ricava di che vivere e ciò che minaccia i suoi figli. È questa contraddizione, più della sola ambientazione storica, a guidare la lettura di Leo Muscato. Nella presentazione del teatro, il regista insiste sul fatto che la protagonista non è un’eroina senza ombre: i suoi affari dipendono dalla stessa violenza da cui cerca di proteggere la famiglia.

Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Il disegno scenico è di Andrea Belli; le musiche di Paul Dessau sono arrangiate ed eseguite dal vivo da Giua. Per chi entra in sala senza conoscere il testo, il rapporto tra il carro, la voce della protagonista e gli interventi musicali offre una chiave per seguire la tensione tra racconto e giudizio, senza bisogno di conoscere in anticipo la trama.

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