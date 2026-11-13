Trieste, Malanova al Rossetti per le scuole: dopo lo spettacolo il confronto con Anna Maria Scarfò

Al Teatro Rossetti di Trieste, mercoledì 18 novembre 2026, lo spettacolo Malanova sarà seguito da un confronto in collegamento con Anna Maria Scarfò, la donna la cui storia è al centro della rappresentazione. La mattinata è riservata alle scuole secondarie di secondo grado partecipanti e, secondo il programma pubblicato da Nordest24, sono attesi oltre 800 studenti.

L’iniziativa è dedicata alla prevenzione della violenza di genere e combina il racconto teatrale con le domande delle classi alla testimone.

Il programma al Rossetti

L’arrivo delle scuole è previsto alle 10, seguito dai saluti istituzionali alle 10.30. La rappresentazione inizierà alle 10.45; al termine, Ture Magro modererà il confronto a distanza con Scarfò. La conclusione è prevista per le 12.45.

Alle domande delle studentesse e degli studenti sarà dato spazio prioritario: potranno essere raccolte anche attraverso cartoline distribuite all’ingresso. Tra i temi del confronto figurano le difficoltà della denuncia e il silenzio che può circondare la violenza.

La storia raccontata da Malanova

Malanova, interpretato da Ture Magro, è tratto dal libro omonimo scritto da Anna Maria Scarfò con la giornalista Cristina Zagaria. Racconta la vicenda di Scarfò, che da adolescente subì violenze sessuali in Calabria e denunciò i responsabili. La rappresentazione restituisce la storia attraverso lo sguardo di Salvatore, un giovane uomo.

Lo spettacolo era già arrivato al Rossetti nel novembre 2024, nell’ambito di un’altra iniziativa educativa rivolta alle scuole triestine.

Il progetto e la formazione per gli adulti

Il nuovo appuntamento rientra nel progetto Generazioni – A che punto siamo?, promosso dal Comune di Trieste e dall’Ambito Carso Giuliano, in collaborazione con Sciara Progetti.

Al lavoro con gli studenti si affianca La generazione che ho davanti, un ciclo online per docenti ed educatori sulla relazione con adolescenti e giovani. Il prossimo incontro formativo indicato nel programma è previsto per il 30 novembre, dalle 18 alle 19.30, e sarà dedicato a strumenti e pratiche per promuovere ascolto e partecipazione.

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