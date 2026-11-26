Per giovedì 26 novembre il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile indica un’allerta gialla per rischio idraulico nel bacino dell’Isonzo e nella pianura di Udine e Gorizia. La criticità è classificata come ordinaria. La scheda nazionale riporta la giornata di validità, ma non una fascia oraria per queste aree.

L’allerta segnala una possibile criticità: non attesta che si siano verificati allagamenti o danni. È distinta dalle previsioni meteorologiche, che descrivono i fenomeni attesi, e dall’avviso costiero.

Le previsioni meteo per la giornata

Il bollettino di vigilanza meteorologica di ARPA FVG, emesso il 25 novembre, prevede per il giorno successivo precipitazioni da abbondanti a intense, soprattutto di notte e al mattino. Sulla pianura di Udine e sulla costa è indicata una presenza importante o con probabilità medio-alta di piogge significative; per l’Isontino l’indice è inferiore. Il bollettino segnala inoltre neve a quote comprese tra 200 e 1.300 metri in alcune aree montane.

Le previsioni non estendono l’allerta idraulica ad altre zone: il livello di criticità riguarda il bacino dell’Isonzo e le pianure di Udine e Gorizia indicate nel bollettino nazionale.

L’avviso costiero ha orari e rischi distinti

L’avviso per acqua alta e mareggiate sulla costa aveva validità dalle 8 alle 12 di giovedì 26 novembre. Questa fascia oraria riguarda l’avviso costiero e non definisce la durata dell’allerta idraulica nelle aree interne. Per gli aggiornamenti sono disponibili il bollettino meteo di ARPA FVG e il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile; la cronaca dell’avviso sulla costa è raccolta nell’articolo sull’allerta per acqua alta e mareggiate in FVG.

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