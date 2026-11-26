Dal 1° dicembre 2026, a Trieste, i bambini assistiti dal pediatra di libera scelta Enrico Bruno passeranno d’ufficio alla dottoressa Martina Peinkhofer. Lo ha comunicato l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina: Bruno terminerà l’attività il 30 novembre, mentre Peinkhofer prenderà servizio il giorno successivo, con incarico provvisorio.

Il trasferimento è automatico

Chi vuole restare con la pediatra indicata dall’azienda non deve presentare domanda: ASUGI provvede al passaggio nella nuova lista per garantire continuità di assistenza in attesa dell’incarico definitivo. Non si tratta dell’apertura generalizzata di una nuova lista per tutte le famiglie di Trieste: l’avviso riguarda anzitutto i bambini già seguiti da Bruno. Rimane comunque possibile scegliere un altro pediatra tra quelli disponibili.

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Orari dello studio in via Valmaura

Peinkhofer riceverà nello studio medico di via Valmaura 59. ASUGI indica tre mattine di apertura, lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, e due pomeriggi, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18. I recapiti della professionista saranno consultabili dal 1° dicembre nella ricerca medici e pediatri di ASUGI. Gli orari appena indicati sono quelli dello studio, non quelli dello sportello amministrativo del Distretto 2, che si trova allo stesso indirizzo.

Come scegliere un pediatra diverso

Le famiglie che preferiscono un altro professionista possono usare la funzione di cambio medico o pediatra del Fascicolo sanitario elettronico Sesamo FVG, con SPID o Carta regionale dei servizi attivata, oppure rivolgersi all’anagrafe sanitaria. Per lo sportello di via Valmaura 59, nell’avviso l’azienda indica il numero 040 3996209, attivo per fissare appuntamenti dal lunedì al venerdì fra le 9 e le 12, e l’indirizzo sportellodistretto3@asugi.sanita.fvg.it. Il comunicato aziendale riporta anche gli altri sportelli, con i rispettivi orari.

In sintesi: nessun adempimento per confermare il passaggio disposto da ASUGI; una richiesta solo per chi vuole scegliere un pediatra diverso. Lo studio e l’anagrafe sanitaria, pur trovandosi in via Valmaura 59, hanno funzioni e recapiti distinti.

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